MotoGP, primi controlli Alpinestars: tutto regolare sulla tuta di Quartararo

Alpinestars sta conducendo approfondite analisi dopo il caso della tuta di Quartararo. I primi controlli ne dimostrano il normale e corretto funzionamento.

Rimane il giallo sulla tuta di Fabio Quartararo, apertasi nel corso del GP di Catalunya. Comportando la perdita della pettorina ed una sanzione successiva. Alpinestars giustamente vuole vederci chiaro su un fatto decisamente pericoloso per l’incolumità del pilota MotoGP e ha avviato un’indagine interna. Ma i risultati dei primi controlli ci dicono che non c’era nulla di anormale sulla tuta dell’alfiere Monster Yamaha, tutto anzi funzionava correttamente come sempre.

“In seguito alle prime analisi post gara svolge nel furgone situato nel paddock, il team ha riscontrato il normale funzionamento della tuta. Con tutte le cerniere e le chiusure perfettamente funzionanti. Oltre a ciò, anche tutti i componenti della tuta, incluso il sistema di airbag, erano intatti e funzionavano perfettamente. È solo un primo controllo, ulteriori test ed analisi verranno condotti una volta che la tuta verrà portata nel quartier generale, per comprendere appieno le cause di quanto accaduto. Il sistema di airbag non è scattato durante la gara, ma ha funzionato correttamente, non essendoci stata una situazione di caduta.”

Come si è aperta quindi la tuta di Quartararo? Lui stesso aveva dichiarato di non averla aperta. Rimane il fatto che abbiamo assistito ad una scena ‘unica’ nel suo genere, come affermato da più piloti, nonché decisamente pericolosa per un motociclista. Un grosso rischio, e ad appena una settimana poi dal tragico evento del piccolo Dupasquier… Ma i controlli continuano, come detto Alpinestars vuole vederci chiaro per evitare che episodi del genere possano ripetersi.