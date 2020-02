Ecco le prime immagini della KTM RC16 2020. Pol Espargaró ci mostra la moto con cui sta disputando lo shakedown a Sepang.

Primi giorni di prove per i team MotoGP, impegnati nello shakedown a Sepang prima dei test ufficiali. In questa occasione Pol Espargaró ci mostra qualche immagine della KTM RC16 2020. Ecco i video pubblicati dallo stesso pilota spagnolo sui suoi canali social.

Dopo Aprilia, ecco che abbiamo anche qualcosa dalla struttura austriaca. Chiaramente rivediamo il maggior cambiamento già notato a novembre, ovvero il telaio in tubi a sezione ovale. Come il tester Dani Pedrosa, anche Pol Espargaró è impegnato soprattutto nello sviluppo della KTM 2020.

Lo spagnolo del team factory ed i due piloti Tech3 non hanno montato il transponder in questa prima giornata di shakedown. Per loro quindi non ci sono tempi cronometrati.