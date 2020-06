Primo giorno di test privati a Misano per quattro costruttori MotoGP. Aprilia, Ducati, KTM e Suzuki al lavoro verso la ripartenza.

La MotoGP, classe regina del Motomondiale, è di scena in questi giorni sul tracciato di Misano per svolgere dei test privati. Quattro costruttori ne stanno approfittando: Ducati, Suzuki, KTM e Aprilia. Nuove regole da seguire in questo periodo, oltre a continuare a lavorare in vista della ripartenza.

La rossa di Borgo Panigale si presenta con il tester Michele Pirro, attivissimo in sella alla Desmosedici GP 2020. Un uomo solo in azione a Misano anche per Suzuki, nello specifico il collaudatore Sylvain Guintoli. “Siamo tornati!” ha commentato il francese con un post sul suo profilo social.