MotoGP: tre piloti e la rinnovata RS-GP per la “sinfonia” Aprilia 2022

Aprilia Factory Team apre la sua stagione MotoGP 2022. Presentati ufficialmente Espargaró, Viñales, Savadori e la nuova RS-GP.

In MotoGP da team factory in questa stagione 2022, con la determinazione a suonare la propria sinfonia. Aprilia si presenta così verso il nuovo anno in top class, con Aleix Espargaró, Maverick Viñales e Lorenzo Savadori protagonisti, più una moto in continua evoluzione a livello di sviluppo. Tanta voglia di fare bene a 30 anni dal titolo mondiale di Gramigni, come sottolineato nella presentazione odierna. Un teatro a fare da sfondo (il Teatro Stabile del Veneto), Massimo Rivola a dirigere l’orchestra di Noale ed infine i tre piloti che rivelano la nuova livrea della RS-GP.

Aleix Espargaró riparte chiaramente da uomo di punta del progetto Aprilia. Dopo lo storico podio arrivato l’anno scorso, vuole chiaramente di più. “Da sei anni faccio parte di questa famiglia” ha sottolineato durante la presentazione. Determinato a “Far divertire tutti i nostri fan!” Con un consiglio per Maverick Viñales. “Deve crederci tanto in questo progetto, è il consiglio che posso dargli.” Ma dopo un’annata complicata per vari motivi, al pilota #12 non mancano né carica né voglia di fare bene, con un progetto MotoGP in continuo sviluppo. “Aprilia mi ha ingaggiato per un motivo e vogliamo raggiungere i nostri obiettivi insieme.”

Già confermate cinque wild card quest’anno per Lorenzo Savadori, reduce da un’annata complicata ma sempre impegnatissimo nel suo lavoro di collaudatore della RS-GP. “Il ruolo di tester è molto importante” ha rimarcato. “In MotoGP poi bisogna investire tempo e denaro, ma noi siamo in crescita e stiamo continuamente migliorando. Faccio parte di questo progetto dal 2020 e posso dire che anche io sto crescendo assieme alla moto.” Riguardo ai due piloti factory, “Aleix è il capitano, il punto di riferimento, mentre Maverick è talentuoso e capace di grandi cose.”

“Siamo partiti da una base eccellente, ma abbiamo rivisto ogni componente.” Così Romano Albesiano presenta la nuova moto della struttura veneta. “Parliamo di motore, aerodinamica, ciclistica, evoluzione a livello di software.” Sui piloti, “Sono molto diversi per corporatura e stile di guida, ma è un in più nello sviluppo.” Massimo Rivola poi aggiunge che “La RS-GP sarà la più bella in griglia, e spero anche la più veloce. Ma sono convinto che abbiamo fatto un ottimo lavoro.” Sui ruoli dei ragazzi. “Aleix è il capitano, Maverick è ancora da scoprire, Lorenzo invece è di ritorno dopo un’annata difficile.” Pronti per un 2022 tutto da scrivere.