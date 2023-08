MotoGP, Pramac sfida Ducati factory: “Ci divertiremo”

Prima Pramac Racing è andata in vacanza con il ruggito del leone Jorge Martin. 159 punti e seconda piazza in classifica piloti MotoGP, con un distacco di 35 lunghezze dal leader Francesco Bagnaia. Subito veloce nel nuovo formato Sprint, dove ha centrato tre podi e due vittorie, il madrileno ha conquistato anche due podi tra i GP di Le Mans e del Mugello, fino al trionfo nella gara domenicale al Sachsenring.

Jorge mette pressione a Bagnaia

In Germania ha vissuto il weekend perfetto con doppia vittoria sabato-domenica. Dopo una stagione 2022 altalenante, in cui ha dovuto rinunciare alla promozione nel team Ducati factory a favore di Enea Bastianini, Jorge Martin sembra in questo momento uno dei pochi, insieme a Marco Bezzecchi, in grado di impensierire il campione in carica. Il Gran Premio di Germania è stata la sua prima doppia vittoria, avvicinandosi fino a sedici punti da Bagnaia in classifica generale. Con il compagno di squadra Johann Zarco salito sul gradino più basso del podio, a coronare una domenica perfetta per il team Pramac.

Fonsi Nieto, il coach della squadra, si dice certo che Jorge Martin “sarà campione della MotoGP“, anche se sarà complicato scalfire il dominio del team factory. “Per tanto tempo ho sostenuto che se non potessimo lottare per il Mondiale resterei a casa a guardare le gare sul divano“, ha detto in un’intervista ad ‘AS’. “Dalla Ducati ci hanno fatto i complimenti. È chiaro che vogliono vincere con la loro squadra ufficiale, ma anche noi facciamo parte della loro squadra. Il campionato sarà lungo e ci divertiremo“.

A Silverstone Jorge vuole partire subito alla grande per mettere pressione a Bagnaia e tentare l’assalto al titolo nelle dodici gare restanti. Potendo contare su una Desmosedici ufficiale, molto potrebbe condizionare il fattore mentale. “Quello che vediamo in pista è ciò che realmente è. Talento, aggressività, passione, non si arrende mai – ha aggiunto Fonsi Nieto -. Non è conformista e questo lo renderà un campione. Speriamo quest’anno, ma sono sicuro che Jorge sarà sicuramente campione della MotoGP“.

