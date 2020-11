MotoGP Portimao, occhio agli orari! Diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Motomondiale alla scoperta dell'Autódromo do Algarve. Fuso orario, turni più lunghi... Attenzione agli orari! Diretta Sky Sport e DAZN, più TV8 (qualifiche e gare).

Dopo il giovedì di dichiarazioni, ecco che si entra nel vivo dell’azione. Venerdì inizia l’ultimo evento di questo particolare 2020: si corre all’Autódromo do Algarve di Portimao, una novità per il Motomondiale. Titolo MotoGP già assegnato, in Moto2 e Moto3 invece la lotta è più viva che mai. Ma attenzione agli orari, ben diversi dal solito: turni molto lunghi venerdì, trattandosi di una pista nuova, negli altri giorni invece è tutto posticipato di un’ora. Questo per via del fuso orario, essendo l’Italia un’ora avanti al paese della penisola iberica. Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, ma anche su TV8 saranno visibili sempre in diretta le qualifiche e le gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 20 novembre

10.00-10.55 Moto3 Prove libere 1

11.10-12.20 MotoGP Prove libere 1

12.35-13.30 Moto2 Prove libere 1

13.50-14.45 Moto3 Prove libere 2

15.00-16.10 MotoGP Prove libere 2

16.25-17.20 Moto2 Prove libere 2

Sabato 21 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.35-14.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30-15.00 MotoGP Prove libere 4

15.10-15.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10-16.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 22 novembre

10.00-10.20 Moto3 Warm Up

10.30-10.50 Moto2 Warm Up

11.00-11.20 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 21 novembre

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 22 novembre

12.00 Diretta Moto3 Gara

13.20 Diretta Moto2 Gara

15. Diretta MotoGP Gara