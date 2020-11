MotoGP Portimao: Miguel Oliveira imperiale, trionfo storico in casa

Miguel Oliveira senza rivali: riscritta la storia in qualifica, 'completato il lavoro' in gara. A podio Jack Miller ed il vice-campione Franco Morbidelli.

Miguel Oliveira è l’eroe dell’ultimo fine settimana MotoGP. Imprendibile in qualifica, letteralmente fuori portata in gara: arriva così il primo trionfo in classe regina, il primo per un portoghese. Non manca qualche lacrima di commozione per l’alfiere Tech3, che non si sottrae agli abbracci della squadra, della famiglia, della futura moglie. Dietro all’inarrestabile portoghese troviamo Jack Miller, che regala un podio finale a Pramac Racing, mentre è terzo Franco Morbidelli, vice-campione del mondo 2020. Titolo costruttori che infine va a Ducati, il primo dal 2007, mentre Honda chiude la sua prima annata senza vittorie dal 1981. Brad Binder infine, nonostante la caduta, è Rookie dell’Anno.

Grande scatto di Oliveira davanti a Miller ed a Morbidelli, mentre ci sono ben due incidenti che vedono Mir protagonista. Uno è un contatto con Bagnaia (in seguito ritirato e piuttosto dolorante ad una spalla, uscita e rientrata da sola), il secondo è con Zarco (il neo campione MotoGP rimane in piedi dopo aver colpito il francese al posteriore). In vetta, appare chiaro da subito che il pilota di casa è determinato a prendere il largo, mentre il futuro compagno di box Binder finisce il GP nella ghiaia. Un altro aspetto da notare è che i piloti in sella alla M1 2020 sono ancora in difficoltà, nemmeno tra i primi 10: Quartararo è 13°, Viñales è 14° e Rossi 15°.

A 10 giri dal traguardo invece finisce la gara di Mir, un peccato finire così la sua stagione di gloria. Tripla corona che si allontana, con anche Rins che sembra accusare qualche problema… Più avanti invece ci attende la replica della battaglia di Valencia-2: Morbidelli e Miller stavolta si contendono la seconda posizione. Stavolta è l’australiano ad avere la meglio, regalando l’ultimo podio a Pramac Racing prima del passaggio in Ducati factory. Ma può ben festeggiare Franco Morbidelli, vice-campione MotoGP e miglior Yamaha in questo 2020.

