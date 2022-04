MotoGP Portimao: Johann Zarco si prende la pole, ansia per Bagnaia

Montagne russe non solo in riferimento al circuito di Portimao. Ad esempio per Ducati, che festeggia la prima pole position dell’anno di Johann Zarco, che riesce ad avere il guizzo vincente in condizioni di “bagnasciutto”. La prima soddisfazione in qualifica dal Sachsenring 2021, ma questo risultato per la truppa in rosso si contrappone la preoccupazione per Pecco Bagnaia, protagonista di un pauroso highside in Q1. Brilla poi Joan Mir, gran 2° ed autore della sua miglior qualifica di sempre in MotoGP, mentre riemerge Aleix Espargaró, che alla fine di una solida qualifica si prende l’ultima casella della prima fila. Non manca un pizzico di sfortuna per Marc Márquez, che avrebbe potuto essere in top 3… Il resoconto delle qualifiche a Portimao.

Q1: Bagnaia fa tremare Ducati

Inizia sotto il sole una prima sessione di qualifiche ricca di sorprese. E che non inizia benissimo per Remy Gardner, protagonista di un brutto incidente alla curva 9, fortunatamente con danni solo alla moto. Si vede qualche slick, mossa però che non paga inizialmente. Lo sa bene Pecco Bagnaia, che finisce presto il turno per un violento highside alla curva 3. Non è un buon segnale vederlo a lungo col personale medico, preoccupato per la spalla destra.

Doppio colpo Tech3 con un incidente finale per Raúl Fernández, anche lui apparso da subito piuttosto dolorante. A referto poco dopo un bel botto pure per Enea Bastianini proprio allo scadere! Tutti con gomme slick, esattamente come i migliori della sessione: su tutti Alex Márquez, che si assicura la prima posizione, con Luca Marini al seguito. Per la soddisfazione del fratello Valentino Rossi, attento osservatore a bordo pista. A sorpresa tanti nomi di peso rimangono esclusi…

Q2: arriva Johann Zarco

Scatta la lotta per la pole senza alcuni degli attesi protagonisti, ma non per questo con meno spettacolo. Anche dai due ragazzi arrivati dalla Q1, immediatamente scatenati assieme a chi è appena sceso in pista. Per qualche minuto vediamo pure Alex e Marc Márquez al comando della classifica del turno, una “questione di famiglia” per la pole position. Certo dura poco, tutti i 12 piloti di questa sessione mirano alla stessa cosa e si fanno vedere da subito. una lotta senza quartiere, complicata però da una caduta di Pol Espargaró proprio quando Marc Márquez stampa il giro da pole! Che chiaramente gli viene cancellato… Alex Márquez finisce con una sfortunata caduta, mentre vola Johann Zarco: ecco la sua prima pole della stagione! In bella evidenza anche Joan Mir gran 2°, Aleix Espargaró completa la prima fila.

I migliori settori MotoGP in Q2

Foto: motogp.com