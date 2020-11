MotoGP Portimao: Gli orari del 22/11, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Abbiamo i polemen, tutto pronti per le gare. Nonché per assegnare i titoli Moto2 e Moto3, chi vincerà? GP in diretta su Sky Sport, DAZN e TV8.

Ci lasciamo alle spalle anche le qualifiche all’Autódromo do Algarve di Portimao. Miguel Oliveira ha conquistato una storica pole MotoGP, Remy Gardner ha messo il suo sigillo in Moto2, Raúl Fernández si è imposto in Moto3. Ma nelle classi minori ci sono soprattutto i titoli da assegnare, chi saranno i nuovi campioni del mondo? Attenzione agli orari, ben diversi dal solito: turni posticipati di un’ora in Italia per via del fuso orario. Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, ma anche su TV8 saranno visibili le tre gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Domenica 22 novembre

10.00-10.20 Moto3 Warm Up

10.30-10.50 Moto2 Warm Up

11.00-11.20 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 22 novembre

12.00 Diretta Moto3 Gara

13.20 Diretta Moto2 Gara

15. Diretta MotoGP Gara