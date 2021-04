MotoGP Portimao: Gli orari del 17/04, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Entriamo nel sabato del Gran Premio di Portimao, chi si assicurerà le pole position? Gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Lasciate alle spalle le prime due sessioni di prove libere, entriamo nel sabato dell’evento a Portimao. Francesco Bagnaia è stato il migliore in MotoGP, Joe Roberts svetta in Moto2, Gabriel Rodrigo si è imposto in Moto3 prima della pioggia. Ma chi si assicurerà le pole position del terzo evento della stagione 2021? Giornata da non perdere, in diretta esclusiva ed integrale su Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e su DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) invece sarà possibile vedere in differita la sintesi delle qualifiche, a cui seguiranno domenica le gare delle tre categorie. Tutti gli orari TV.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Sabato 17 aprile

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 3

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 3

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 3

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.00 Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 18 aprile

10.00 Diretta Moto3 Warm Up

10.30 Diretta MotoGP Warm Up

11.00 Diretta Moto2 Warm Up

12.20 Diretta Moto3 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

15.30 Diretta Moto2 Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Come avvenuto per gli anni precedenti, TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 di Sky) trasmetterà solamente le qualifiche e le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo MotoGP. Per quanto riguarda la tappa in Portogallo parliamo di eventi in differita, ecco gli orari.

Sabato 17 aprile

17.15 Paddock Live

17.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

19.00 Paddock Live

Domenica 18 aprile

17.35 Differita Moto3 Gara

19.05 Differita MotoGP Gara

20.35 Differita Moto2 Gara

Foto: motogp.com