Cal Crutchlow stampa il miglior crono nell'ultimo warm up della stagione. Seguono il compagno di box Takaaki Nakagami e Brad Binder.

Cal Crutchlow mette il suo sigillo nel warm up del suo penultimo evento da pilota MotoGP. Il britannico chiude in testa, seguito dal compagno di box Takaaki Nakagami, a completare un duo LCR Honda. Terza piazza per Brad Binder, 8° il nuovo campione Joan Mir, 11° il poleman e pilota di casa Miguel Oliveira. Sarà un ultimo GP emozionante, al via alle 15:00 italiane.

Sessione finale prima dell’ultima gara: si lavora a qualche aggiustamento e si provano le gomme. Tutti sono in pista da subito con l’abbinamento media-hard, solo Zarco ha la morbida anteriore, mentre Rabat gira con dura anteriore e soft posteriore. Appare piuttosto chiara la scelta in ottica gara… Da segnalare un incidente per Bradl, fortunatamente OK nonostante il botto ad alta velocità. Ricordiamo però le sue ottime qualifiche chiuse con la 6^ casella in griglia.

La classifica sembra stabilizzarsi con Binder al comando (e lanciato verso il titolo di best rookie), ma sul finale ecco il duo LCR Honda in bella evidenza. Cal Crutchlow stampa il miglior tempo nel penultimo turno da pilota MotoGP, segue Takaaki Nakagami davanti al pilota sudafricano ed ai fratelli Espargaró.

La classifica