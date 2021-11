MotoGP Portimao-2, si parte! Gli orari TV su Sky Sport, DAZN e TV8

Motomondiale di scena di nuovo a Portimao per il penultimo GP 2021. Tutti gli orari TV: diretta Sky Sport e DAZN, differita su TV8.

Si entra nel vivo del penultimo evento stagionale del 2021. Tutto pronto all’Autodromo do Algarve di Portimao, senza Marc Márquez ma con tanti piloti pronti a dire la loro, dal neo iridato Quartararo a Bagnaia al pilota di casa Oliveira, per citarne alcuni. Da segnalare la presenza di Casey Stoner, unico iridato Ducati in MotoGP, in un’emozionante visita nel box della Rossa. Lotta ancora viva in Moto3 tra Acosta e Foggia (le combinazioni), così come tra Gardner e Fernández (le possibilità). Si chiuderanno tutti i campionati? Non perdetevi nessun turno per saperlo. La diretta esclusiva del Gran Premio di Algarve sarà garantita da Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e da DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) invece sarà possibile vedere solo in differita le qualifiche e le gare delle tre categorie. Di seguito tutti gli orari TV italiani.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Venerdì 5 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 1

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 1

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 1

14.15 Diretta Moto3 Prove Libere 2

15.10 Diretta MotoGP Prove Libere 2

16.10 Diretta Moto2 Prove Libere 2

Sabato 6 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 3

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 3

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 3

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.00 Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 7 novembre

10.00 Diretta Moto3 Warm Up

10.30 Diretta MotoGP Warm Up

11.00 Diretta Moto2 Warm Up

12.20 Diretta Moto3 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

15.30 Diretta Moto2 Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Sabato 6 novembre

16.35 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 7 novembre

14.15 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita MotoGP Gara

17.30 Differita Moto2 Gara

Foto: Ducati Corse

