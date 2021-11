MotoGP Portimao-2, gli orari TV del 6/11 su Sky Sport, DAZN e TV8

Verso il sabato di qualifiche a Portimao, chi saranno i polemen MotoGP, Moto2 e Moto3? Tutti gli orari: diretta Sky Sport e DAZN, le highlights su Corsedimoto

Alle spalle il venerdì di libere, si entra nel sabato di qualifiche. Ripartendo da Fabio Quartararo top in MotoGP, Raúl Fernández in vetta in Moto2 e Romano Fenati al comando in Moto3. Altri passi verso una griglia di partenza importante per le due classi minori, con i campionati ancora aperti. I valori verranno confermati o emergerà qualcun altro? La diretta esclusiva del Gran Premio di Algarve sarà garantita da Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e da DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) invece sarà possibile vedere solo in differita le qualifiche e le gare delle tre categorie. Di seguito tutti gli orari TV italiani. Highlights di qualifiche e gare su Corsedimoto.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Sabato 6 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 3

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 3

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 3

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.00 Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 7 novembre

10.00 Diretta Moto3 Warm Up

10.30 Diretta MotoGP Warm Up

11.00 Diretta Moto2 Warm Up

12.20 Diretta Moto3 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

15.30 Diretta Moto2 Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Sabato 6 novembre

16.35 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 7 novembre

14.15 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita MotoGP Gara

17.30 Differita Moto2 Gara

