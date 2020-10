Hervé Poncharal non nasconde l'emozione per il GP di casa. Con un po' di preoccupazione per la pioggia. "Situazione ancora non affrontata quest'anno." L'obiettivo rimane "Top 8 in campionato."

Il Gran Premio di Francia sarà un evento speciale non solo per Quartararo e Zarco, ma anche per il team Tech3. La struttura di Hervé Poncharal guarda con fiducia all’evento casalingo, anche se non manca la preoccupazione per la pioggia. Era un evento su ci sono stati a lungo parecchi dubbi, vista l’evoluzione della pandemia in questi mesi, ma che alla fine è stato confermato, anche se posticipato rispetto al solito. Anzi, è stata concessa la partecipazione di un pubblico molto ridotto per domenica. Ma soprattutto c’è tanta voglia di fare bene: Miguel Oliveira ed Iker Lecuona sono pronti alla sfida.

La possibilità di disputare il GP casalingo è qualcosa di cui Poncharal è particolarmente grato. “Ringrazio Claude Michy e la squadra per essere riusciti ad organizzare il Gran Premio di Francia in questi tempi così difficili. È stata una dura battaglia, ma ci sono riusciti e dobbiamo essere loro grati. Correre a Le Mans sarà davvero emozionante.” Ma purtroppo ci sarà un bel problema dovuto al meteo. “Sfortunatamente ho guardato le previsioni e sembra avremo davvero tanta, tanta pioggia. È una situazione che ancora non abbiamo incontrato quest’anno: vedremo come si comporteranno le moto, le gomme ed i nostri piloti.”

L’obiettivo è recuperare il distacco dai rivali, aumentato dopo qualche zero arrivato negli ultimi GP. “Siamo pronti a tornare a lottare, per guadagnare punti importanti e cercare così di tenere viva la possibilità di raggiungere la top 8 in campionato. Sarebbe il modo per dimostrare il gran lavoro di sviluppo svolto assieme agli ingegneri KTM.” Tornando al GP, “Le Mans sarà il primo di tre eventi consecutivi. Cercheremo di sfruttarlo al meglio per poi andare avanti con gli altri.”