MotoGP, Pol Espargaró: “Tempo sul giro e ritmo gara niente male”

Pol Espargaró soddisfatto dopo i test. "Domenica abbiamo sofferto. Ora abbiamo risolto tutti i nostri problemi." Voglia di essere protagonisti, con un occhio al campionato...

Dopo il risultato in Stiria ed i test svolti da Pedrosa in Italia, KTM si aspettava ben altro nel primo evento MotoGP a Misano. Ma c’è subito l’occasione di rifarsi, forti anche di una giornata di prove realizzata martedì su questo stesso circuito. Pol Espargaró, top nel turno del mattino e 4° in combinata, si è dichiarato molto contento del lavoro svolto. L’obiettivo è essere protagonisti il prossimo weekend, con un pensiero al campionato: in classifica iridata, in una stagione così bizzarra, i suoi 28 punti di ritardo non sono poi molti…

“Abbiamo chiuso la gara di domenica con tanti punti di domanda” ha ammesso il pilota spagnolo. Ricordiamo però che non è stato un weekend facile anche per la recente scomparsa del nonno, a cui era molto legato. “Nei tre giorni del Gran Premio non siamo riusciti a risolvere i nostri problemi, avevamo bisogno di più tempo. Infatti in gara abbiamo sofferto molto.” La giornata di test è servita. “Abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Certo la pista era anche in condizioni migliori, ma abbiamo trovato alcune soluzioni per essere più rapidi.”

Sottolinea in particolare che “Il tempo sul giro con gomme medie è impressionante ed il ritmo in gara non è niente male. Siamo pronti per il prossimo Gran Premio a Misano.” Rimarca poi il lavoro svolto finora da KTM ed i risultati ottenuti. “Dobbiamo fare attenzione coi nuovi pezzi: passerà del tempo prima di poter realizzare altri test privati e dobbiamo essere sicuri che non ci rallentino. Con le due vittorie ed il podio abbiamo perso le concessioni e la possibilità di svolgere test privati con tutti i piloti. Finora siamo stati bambini in lotta contro degli adulti.”