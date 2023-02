MotoGP, Pol Espargarò: “Sono migliore rispetto a due anni fa”

Quando Pol Espargarò aveva firmato con Honda ancora non era iniziata la stagione MotoGP 2020. Non immaginava che la KTM RC16 iniziava a rispondere perfettamente ai suoi comandi portandolo a conquistare cinque podi e un 5° posto finale in classifica. Troppo tardi per tornare sui suoi passi e d’altronde la RC213V è la moto che tutti sognavano, avendo portato Marc Marquez alla conquista di sei titoli in sette anni. Un’occasione imperdibile per chiunque voglia ambire al titolo MotoGP, ma ben presto si è reso conto di avere sbagliato a scommettere sul prototipo giapponese.

Pol Espargarò riabbraccia la KTM

Nel biennio in HRC il più giovane dei fratelli Espargarò ha centrato appena due podi, 12° e 16° posto in classifica, nella stagione 2022 ha corso praticamente con la stessa moto dall’inizio alla fine. Una bella batosta per il morale del campione spagnolo, che non ha esitato a ritornare in KTM quando si è presentata l’opportunità. Francesco Guidotti e gli altri uomini di Mattighofen contano molto sul suo supporto per accelerare sullo sviluppo della RC16 e fare leva sulle sue capacità in qualifica. Correrà per il nuovo brand GasGas nella squadra cliente, ma a sua disposizione una moto con specifiche ufficiali.

Nel test MotoGP di Valencia dello scorso 8 novembre ha riabbracciato la KTM e tante vecchie conoscenze. “Quando salti in moto hai sempre questi dubbi, che forse la moto è cambiata molto dall’ultima volta, o se l’idea della moto è cambiata. Ma alla fine è abbastanza simile a quando ho lasciato la KTM – ha osservato Pol Espargarò -. Ci sono alcuni dettagli e nuovi dispositivi che sono stati messi in atto da quando me ne sono andato, ma al momento tutto sembra abbastanza comodo“.

Nuovo capitolo in classe MotoGP

La casa austriaca l’ha richiamato soprattutto per fare leva sulla sua esperienza, dopo aver commesso l’errore di inserire due rookie nel team satellite. L’esperienza di due anni con la Honda ha contribuito a maturare il suo bagaglio tecnico e umano. “Sono cresciuto molto in Honda. Per me, l’esperienza è stata molto piacevole. Anche se abbiamo avuto momenti difficili, ho incontrato molte persone simpatiche e bravi ingegneri e grazie a ciò porterò informazioni migliori. Sono un ragazzo migliore rispetto a due anni fa, quando ho lasciato la KTM. Ogni fase della tua carriera è abbastanza importante per capire dove puoi migliorare. E se riesci a farlo allora è una vittoria“.

Pol Espargarò può contare solo su cinque giorni di test preseason prima di intraprendere il nuovo capitolo MotoGP con la RC16. L’obiettivo è quello di evitare errori di inizio campionato e accelerare più possibile sulla fase di adattamento, non dimenticando che le gare sprint non perdoneranno gli errori alla partenza. “Bisogna avere pazienza all’inizio. Sarà una stagione lunga. Non vogliamo commettere errori stupidi all’inizio. È vero anche che i giorni di test sono pochissimi prima di iniziare la stagione a Portimao. Manca poco alla prima gara e dobbiamo anche essere il più veloci possibile dall’inizio“.

Foto: MotoGP.com