MotoGP, Pol Espargaró sogna l’Italia: inizia la corsa contro il tempo

Sono passati due mesi dal brutto incidente di Portimao che ha costretto Pol Espargaró ad un lungo calvario. Dopo due stagioni difficili con il team Repsol Honda, il catalano andava alla ricerca del riscatto con la KTM RC16, ma il destino gli ha voltato le spalle. Nel secondo turno di prove libere un highside l’ha scaraventato violentemente nella ghiaia e contro le barriere di protezione, rimediando una serie di gravi fatture e due operazioni.

Pol Espargaró sogna il Mugello

Negli ultimi tre Gran Premi ci ha pensato Jonas Folger a sostituire il pilota di Granollers. Hervé Poncharal, proprietario del team GAGAS Factory Racing Tech3, è in contatto telefonico quasi quotidiano con Pol Espargaró. La speranza, più che un obiettivo, è rivederlo in pista al GP del Mugello in programma dal 12 al 14 giugno. “Si sente sempre meglio. Ora ha fatto il check-in con il suo chirurgo e direttore medico della MotoGP, il dott. Angel Charte. Tutto procede positivamente – ha dichiarato il manager francese -. La ripresa sta procedendo più velocemente di quanto ci si potesse aspettare, Pol è un atleta eccezionale. Ma non possiamo ancora confermare che possa partecipare al GP d’Italia“.

La visita fissata una settimana prima del Mugello decreterà se il minore dei fratelli Espargaró potrà ritornare in sella alla RC16. Anche se si preannuncia difficile un sì da parte dei medici. La caduta alla curva 7 di Portimao ha provocato vertebre rotte, una mandibola rotta, una contusione polmonare. In totale sono state diagnosticate otto fratture e ha perso molta massa muscolare. “L’obiettivo è partecipare al Mugello“, ha confermato Poncharal. “Sono abbastanza ottimista sul fatto che funzionerà. Ma i dottori dicono che non possono ancora dare il via libera. Non stiamo facendo nessuna pressione, perché è Pol che sta facendo pressioni su se stesso“.

Foto: MotoGP.com