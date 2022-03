Pol Espargaró è la nuova stella della Honda nel campionato MotoGP? Il GP dell’Indonesia darà una prima risposta, ma chi ben comincia è a meta dell’opera, soprattutto in materia contrattuale. L’alfiere di Granollers deve riguadagnarsi la fiducia della Casa dell’Ala dorata e il podio in Qatar è sicuramente un bel biglietto da visita per sedersi al tavolo. Ma il vero grande obiettivo è vincere il titolo mondiale…

Brillante inizio di stagione MotoGP

La stagione 2022 è iniziata sotto una buona stella, con il miglior crono nel test IRTA in Indonesia e una gara in Qatar da incorniciare. Se la gomme soft al posteriore non avesse ceduto negli ultimi giri avrebbe probabilmente vinto la gara. Ma la nuova RC213V sembra l’arma letale a disposizione per poter infliggere il colpo iridato. Ha tutte le carte in regola per esaltare il suo stile di guida contrassegnato da un uso massiccio del freno posteriore “Penso di essere al clou della mia carriera, nel posto migliore e ottenere ciò che voglio – dice in un’intervista a ‘Marca’ -. Vedremo se questo è l’anno giusto“.

Bisogna fare i conti anche con la pressione di un ambiente non facile. L’anno scorso gli sono piovute critiche dopo prestazioni poco convincenti, salvo aver alzato l’asticella negli ultimi Gran Premi, con il podio di Sa Marino che ha regalato un primo spiraglio di sole. “Abbiamo una moto completamente nuova, tanta esperienza, abbiamo ancora molto da migliorare. Penso che abbiamo abbastanza margine e comunque i risultati sono buoni. La moto va veloce, abbiamo quello che abbiamo chiesto, non cadiamo, siamo veloci e posso guidare come voglio“.

Pol Espargarò-Honda verso il rinnovo

Nel week-end di MotoGP a Mandalika i manager saranno al lavoro sui rinnovi di contratto per il prossimo biennio MotoGP. Nelle ultime settimane si vociferava insistentemente di contatti tra Honda e Joan Mir, ma il podio di Pol a Losail ha messo momentaneamente da parte questa ipotesi. “Fa parte del business. Sono nel motomondiale da 15 anni e ci sono sempre dei momenti come questo in cui parlano i piloti… e alla fine pochissimi sono veri. Pertanto devi mantenere la calma, essere consapevole del tuo potenziale, credere e scommettere su te stesso. È l’unica cosa che si può fare. Dopo la preseason, i dubbi si sono un po’ dissipati“.

Il team manager Alberto Puig ha ribadito che la priorità è rinnovare con il pilota catalano e che le voci di mercato sono irrispettose per i piloti stessi. “È una delle tante cose che apprezzo di Alberto: sincerità e franchezza. È una delle cose che mi ha colpito di più in KTM. La cultura austriaca è molto diretta e dura, ma allo stesso tempo è sincera. Voglio dire, capisci cosa sta succedendo in ogni momento nel bene e nel male. Alberto ha uno stile di lavoro molto simile. Sono il primo a sapere che se i risultati non escono… questa moto non può lottare per essere tra i primi 10. Devo lottare per vincere – ha concluso Pol Espargarò -, non c’è bisogno di nascondersi“.