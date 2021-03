MotoGP, Pol Espargarò: informazioni utili per migliorare la Honda

Ramon Aurin, capotecnico di Pol Espargarò, attende i feedback dell'ex pilota KTM per migliorare l'evoluzione del prototipo MotoGP Honda.

Poche ore al debutto ufficiale di Pol Espargarò in sella alla Honda RC213V. Nel test MotoGP in Qatar vedremo il catalano in pista con i nuovi colori HRC e rappresenterà il pilota di punta in assenza di Marc Marquez. Saranno cinque giornate di prove ufficiali per prendere confidenza con il nuovo prototipo e capire quanto tempo occorrerà per ambire al podio. Il suo capotecnico Ramon Aurin è fiducioso sulle capacità di adattamento del neo arrivato. “Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo salire sul podio nelle prime gare e poi vogliamo lottare per il campionato. Pol non è un novellino, è un ragazzo con molta esperienza in MotoGP e la Honda è una moto vincente“.

Esordio di Pol nel box Honda

I suoi primi feedback saranno importanti anche per indirizzare l’evoluzione della RC-V. Dopo una carriera tra Yamaha e KTM, alcune informazioni potrebbero rivelarsi utili per gli ingegneri giapponesi. “Di sicuro potrà portare un po’ di esperienza e alcune idee che possiamo adattare alla Honda per migliorare la nostra moto“. La priorità sarà quella di adattare la moto alle sue necessità e non solo a livello ergonomico. “Per noi è importante capire, quando Pol spiega i problemi che sta avendo sulla moto, cosa dobbiamo cambiare per adattarlo“.

Nelle ultime tre stagioni MotoGP nell’angolo di box opposto a quello di Marc Marquez si sono succeduti tre piloti: Jorge Lorenzo, Alex Marquez e ora Pol Espargarò. “Abbiamo cambiato molti piloti in tre anni, ma questo ci dà una buona esperienza per cambiare molto sulla moto in poco tempo. I ragazzi del team hanno molta esperienza nella realizzazione di pezzi diversi per adattare la posizione del pilota mentre si è in circuito, quindi non dobbiamo sempre aspettare che le parti vengano realizzate. Questo sarà di grande aiuto per adattare rapidamente la moto a Pol… La cosa importante nella squadra – conclude Ramon Aurin – è far crescere la squadra insieme“.

