MotoGP, Pol Espargarò: “Il treno passa una volta… e sta passando”

Ai box Honda si lavorerà in ottica test già dal venerdì di prove libere MotoGP, dopo le difficoltà riscontrate nella prima parte di stagione. Un solo podio nelle prime cinque gare, nessun pilota tra i primi dieci in classifica, Marc Marquez e Pol Espargarò vanno alla ricerca di un buon setting di base che possa servire da trampolino di lancio in questo GP di Jerez. Dopo l’illusione “rivoluzionaria” dell’inverno gli uomini HRC si rimboccano le maniche per migliorare il feeling con l’avantreno, fino a qualche tempo fa vero punto di forza della RC213V.

Una direzione in casa Honda

Gli ingegneri giapponesi hanno sbilanciato il peso della moto verso il posteriore, che ha guadagnato più grip, ma ha creato qualche scompenso all’anteriore. Una situazione che vede penalizzati soprattutto Marc Marquez e suo fratello Alex a causa dei loro stili di guida. Questo non significa che ci saranno vari filoni di evoluzioni nei ranghi della Honda. “In passato era così, ma quest’anno, con la nuova moto, non può essere così, perché è completamente nuova e non c’è tempo di svilupparla con telai diversi o forcelloni o configurazioni diverse. La moto è la stessa per tutti – precisa Pol Espargarò – e se si migliora l’avantreno lo sarà per tutti, come deve essere in tutte le fabbriche“.

Titolo MotoGP a rischio

La stagione del pilota di Granollers rischia di arenarsi già a Jerez se non ci sarà un buon risultato finale. Bisogna fare i conti con la vetta della classifica che rischia di allontanarsi e con il rinnovo di contratto. Su questo secondo punto Pol dimostra ottimismo, Alberto Puig assicura fiducia nel suo pilota… ma sul mercato piloti la voce del protagonista è affidata a Fabio Quartararo, in attesa di decidere se proseguire con Yamaha. Ma le speranze di titolo mondiale rischiano di vanificarsi. “Il treno passa una volta nella vita… e questo treno sta passando, il tempo scorre molto velocemente e anche le gare. È chiaro che più gare facciamo con pessimi risultati, peggio è per noi e meno possibilità avremo di lottare per il nostro obiettivo, che è quello di essere campioni del mondo. È chiaro che dobbiamo capovolgere le cose il prima possibile, se accadrà qui sarà meglio“.

Pol Espargarò in modalità test

In questo week-end di MotoGP Honda schiera anche il collaudatore Stefan Bradl, c’è la netta percezione che a questa moto manchi ancora qualcosa e bisogna trovarla in tempi brevi. Sin dal venerdì i piloti dell’Ala dorata avranno delle novità a disposizione. “Nel mio caso un cambiamento un po’ drastico che è quello che ci ha fatto essere veloci alla fine dell’anno scorso con la vecchia moto, che per noi potrebbe funzionare o meno. Vogliamo anticipare il test perché se la proviamo lunedì e funziona, ci strapperemo i capelli. Inizieremo domani“. Non si tratta di nuove componenti, ma l’attenzione è rivolta alla distribuzione dei pesi e alle configurazioni di elettronica. “Da qui dobbiamo partire con un’idea chiara del perché stiamo andando veloci, perché no e cosa deve essere migliorato“.