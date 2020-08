MotoGP: Pol Espargaró e Oliveira convocati per l’incidente di domenica

Pol Espargaró e Miguel Oliveira verranno sentiti giovedì dai MotoGP Stewards in merito all'incidente avvenuto domenica durante il GP d'Austria.

Non solo Morbidelli e Zarco: si vuole chiarire definitivamente anche quanto avvenuto domenica tra Pol Espargaró e Miguel Oliveira. I due piloti KTM infatti sono stati protagonisti di un incidente nel corso di gara 2 al Red Bull Ring. Una caduta che ha portato pure a qualche frecciatina tra i due compagni di marca. Non essendo possibile farlo prima, gli Stewards hanno deciso di convocare giovedì sia lo spagnolo che il portoghese.

VIDEO L’incidente tra Espargaró e Oliveira

L’obiettivo appunto sarà capire cos’è successo, anche analizzando dati e video dell’accaduto, oltre ad ascoltare le parti coinvolte. Da parte di Espargaró non si è parlato d’altro che di un incidente di gara, mentre Oliveira non aveva molto digerito l’accaduto. “Non voglio attaccare nessuno, ma Pol si fa guidare dalle emozioni e forse non ci pensa neanche. Sfortunatamente non tutti siamo dotati della stessa intelligenza” aveva dichiarato il portoghese a Canal +.

Ora i FIM MotoGP Stewards, ovvero Bill Cumbow, Freddie Spencer e Ralph Bohnhorst, vogliono vederci chiaro. Si tratta del terzo episodio controverso del Gran Premio d’Austria. Già sabato scorso Aleix Espargaró e Danilo Petrucci erano stati convocati dopo gli screzi in Q1. Alla vigilia delle prime libere del GP di Stiria sarà la volta degli altri quattro piloti coinvolti. Vedremo se verranno comminate sanzioni di qualche tipo.