MotoGP, Petrucci-KTM non c’è feeling. Il commento di Alberto Vergani

Inizio di stagione MotoGP difficile per Danilo Petrucci con la KTM RC16. Il suo manager ALberto Vergani ottimista: "Le Mans e Mugello saranno piste amiche".

Giornata di novità nel box KTM Tech3 di Danilo Petrucci. Pit Beirer aveva annunciato grandi novità in questo week-end MotoGP per Danilo Petrucci. Nelle prime tre gare ha raccolto appena tre punti, ma di certo il giovane Iker Lecuona non ha fatto meglio (1 punto). Con il motore V4 congelato, i tecnici di Mattighofen stanno lavorando su quasi tutte le altre aree della RC16. L’obiettivo prioritario è fornire un prototipo su misura di Petrux, metterlo nelle condizioni di poter esprimere il suo potenziale. Una corsa contro il tempo, nella speranza che possa arriva a Le Mans e al Mugello, dove ha vinto negli ultimi due anni in MotoGP.

Erano i tempi della Ducati, adesso deve dare il via ad una nuova era KTM. Ha firmato un contratto di una sola stagione con opzione per il 2022. Bisogna guadagnarsi l’estensione entro l’estate, ma il suo manager Alberto Vergani si dice ottimista. “La reattività è ottima, assolutamente positiva, hanno provato una sella un po’ più arretrata per lui, un telaio un po’ differente. C’è fermento, deve trovare un buon bilanciamento della moto per trovare più feeling e riuscire a dare il 100%. Ci troviamo bene in questo team, a Jerez farà un altro step, poi ci aspettano Le Mans e il Mugello, due piste amiche. Io sono molto positivo“.

Problemi con la soft al posteriore

Al termine del venerdì di prove libere a Jerez, Danilo Petrucci chiude 17° e lascia alle spalle il compagno di box (22°). Se il team francese Tech3 decidesse di cambiare una pedina sullo scacchiere, non dovrebbe essere certo il pilota umbro. “Abbiamo provato alcune cose diverse oggi, abbiamo un buon ritmo con le gomme da gara, ma con la nuova gomma morbida non posso davvero migliorare“. Sin dal Qatar non riesce a sfruttare lo pneumatico nuovo soft al posteriore per impostare un buon giro singolo.

Sfodera un buon ritmo in gara, pur restando un deficit di potenza sui rettilinei. L’altezza e il suo peso oltre la media sono un ostacolo in MotoGP e, in particolare, con KTM. “Mi piace la moto, ma non posso andare più veloce con la gomma morbida, che è un bel problema per la partenza – conclude Petrux -. Quindi dobbiamo definitivamente concentrarci su questo domani“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri