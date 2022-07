MotoGP, Petrucci esalta Quartararo: “L’unico a guidare in questo modo”

Danilo Petrucci ha lasciato la classe MotoGP dopo dieci stagioni trascorse in sella, sei delle quali con la Ducati Desmosedici, prima dell’ultimo anno in KTM. Il ternano ha vissuto i suoi migliori anni in carriera al fianco di Andrea Dovizioso, prima inseparabile amico di allenamenti e di vita, poi freddo rivale con cui contendersi una sella. Ma alla fine della stagione 2020 Ducati ha deciso di invertire la rotta e puntare sui due giovani Jack Miller e Pecco Bagnaia. A quel punto Petrux ha trovato posto in KTM, ma l’avventura è durata appena un anno. Troppo piccola la RC16 per un pilota di grandi dimensioni, impossibile trovare la quadra su una moto che richiedeva stazza e stile di guida diversi.

Massima ammirazione per Quartararo

La carriera di Danilo Petrucci ha ritrovato stimoli nella Dakar, ora passa attraverso il MotoAmerica, con l’obiettivo di approdare nel WorldSBK quanto prima. E possibilmente con un team competitivo che gli consenta di trovare il meritato riscatto di una lunga carriera che vanta solo due vittorie in MotoGP. Non ha mai smesso di seguire le gare del Mondiale, apprezzando quanto sta facendo Fabio Quartararo, l’eroe del momento. Non solo perché è il campione in carica ed è leader del campionato con 21 punti di vantaggio su Aleix Espargarò, ma perché è l’unico pilota Yamaha ad aver vinto almeno una gara MotoGP dal 2020 ad oggi. Il compagno di box Franco Morbidelli è solo 19° con 25 punti contro i 172 del francese, Andrea Dovizioso ha raccolto appena 10 punti e si avvia verso l’addio alla MotoGP. “Fabio è un ragazzo davvero simpatico“, ha detto Petrucci a Crash.net. “Soprattutto quest’anno sta dimostrando di essere l’unico in grado di guidare la Yamaha in questo modo, vincendo tutte queste gare, nonostante abbia un così grande divario [di velocità massima] sui rettilinei“.

MotoGP show con Quartararo, Marquez e Bagnaia

Un futuro assicurato per il pilota di Nizza, capace di essere il più forte nonostante la moto non sia la più veloce. Quartararo potrebbe aprire una era leggendaria come fatto in passato dalle leggende: “Penso che diventerà uno dei migliori campioni della MotoGP, come Rossi, Stoner, Lorenzo, Marquez. E anche Pedrosa, che non ha mai vinto un campionato ma per tutte le gare vinte l’avrebbe meritato“, ha aggiunto Danilo Petrucci. La sfida si farà interessante quando Marc Marquez ritornerà al top delle condizioni e con una moto capace di soddisfare le sue richieste. Quando Petrucci era al meglio della sua forma il campione di Cervera e la Honda “erano invincibili”. Adesso non resta che sperare di assistere ad uno show ancora più entusiasmante: “Vorrei vedere Marquez contro Fabio e Bagnaia“. Un appuntamento che, nella migliore ipotesi, deve essere rimandato alla prossima stagione.