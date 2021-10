Notevole 8° posto per Maverick Viñales a Misano. Non pensa troppo al piazzamento, ma certo qualche domanda in ottica futura se la pone...

Va in archivio un GP dell’Emilia Romagna che ha coronato il campione MotoGP 2021. Tanti argomenti interessanti, uno di questi è Maverick Viñales al ritorno in sella alla RS-GP. Il suo risultato? Parliamo di un notevole ottavo posto alla bandiera a scacchi, davvero niente male se pensiamo che è appena il terzo evento mondiale con i colori Aprilia. Possiamo anche dire se vogliamo che ci sono stati i test privati, il GP di San Marino ed i test ufficiali, più tanti incidenti in gara, quindi qualche ‘aiuto’ per il pilota spagnolo. Ma la prima top ten con la casa di Noale è certo un’importante iniezione di fiducia per il futuro insieme di questo giovane binomio.

“Sono davvero contento del risultato, ma soprattutto del ritrovato feeling in sella” ha sottolineato Maverick Viñales a motogp.com. “Nella seconda parte di gara di solito mi sento sempre competitivo ed anche stavolta sono riuscito a riprendere i piloti davanti a me.” Ma un passo alla volta, il percorso è appena iniziato. “Non possiamo concentrarci troppo sul piazzamento. Dobbiamo solo pensare al feeling, al setting, a sentirmi a mio agio in sella.” Anche se qualche idea gli viene. “Certo penso anche che, se riesco ad ottenere questo non sentendomi ancora a posto, cosa potrò fare quando sarò tutt’uno con la moto? È una domanda che mi frulla in testa. Il potenziale è alto.”

