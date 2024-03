MotoGP, Pedro Acosta svela: “Valentino Rossi mi ha scritto”

Il debutto in MotoGP è stato positivo per Pedro Acosta, sempre in top 10 tra qualifiche, sprint e gara in Qatar. Ha dimostrato subito il suo talento, la sua velocità e il suo carattere. Non bisogna mettergli addosso troppa pressione, però la sensazione è che il due volte campione del mondo ci farà divertire in questo suo anno da rookie. Le premesse ci sono tutte.

MotoGP, Acosta forte anche a Portimao?

A Lusail era arrivato pronto anche grazie al test che si era svolto lì due settimane prima, adesso arriva il Gran Premio del Portogallo e sarà interessante vedere come se la caverà. Quello di Portimao è un circuito totalmente diverso e sarebbe normale se dovesse incontrare qualche difficoltà. Il 19enne di Mazarron sa di aver tanto da imparare e non si è posto obiettivi specifici, cerca di fare del suo meglio semplicemente.

In passato, quando debuttò in Moto2, si mise addosso una pressione eccessiva e ciò gli fece male. Ora vuole affrontare diversamente le cose e il nuovo approccio è certamente più maturo, più consono a un giovane pilota che al debutto in una categoria di alto livello come la MotoGP deve anche saper tenere a bada la sua ambizione. Ha attorno un ambiente che lo protegge e lo aiuta, KTM sa di avere in casa il fenomeno del futuro e deve gestirlo nel modo migliore.

Valentino Rossi, messaggio a Pedro

Tutti riconoscono il grande talento di Acosta e sono sicuri che saprà scrivere pagine di storia della MotoGP. Tra questi c’è anche Valentino Rossi, che dopo il gran premio in Qatar ha fatto un gesto molto apprezzato dal pilota spagnolo: «Valentino mi ha scritto dopo la gara – ha raccontato Pedro a Jugones La Sexta – ed è stato come “Cosa sta succedendo qui?“. Queste cose fanno piacere».

Il nove volte campione del mondo se ne intende di talenti e dalla sua VR46 Riders Academy abbiamo visto uscire piloti di ottimo livello, a partire dal campione in carica MotoGP Pecco Bagnaia. Rossi aveva contattato Acosta anche per la 100 km dei Campioni, evento che si svolge annualmente al Ranch di Tavullia e ha visto pure Pedro al via.

Foto: Instagram