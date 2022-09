MotoGP, Pecco Bagnaia test OK: “Da oggi useremo due Ducati”

In casa Ducati hanno concentrato la prima giornata di test MotoGP a Misano su piccole novità di ciclistica e aerodinamica. Nel box di Pecco Bagnaia erano presenti due Desmosedici GP22 con l’obiettivo di migliorare il feeling anche con la seconda moto. In Austria e a Misano i suoi meccanici hanno lavorato in fretta e furia per ripristinargli la prima moto, solo con questa riusciva a stilare la sua migliore performance. Ma con gli imprevisti dietro l’angolo è un lusso che il pilota torinese, in corsa per il titolo mondiale, non può concedersi.

Obiettivo pienamente centrato dopo la prima sessione di test MotoGP. “Ultimamente faticavo un po’ ad essere veloce con entrambe le moto, con una mi trovavo meglio e oggi finalmente siamo riusciti ad avere due moto uguali. Era una cosa che neppure lontanamente ci avremmo pensato, adesso è tutto ok. Da oggi potremo usare due moto durante il weekend“.

La linea evolutiva della Ducati

Gli uomini di Borgo Panigale non hanno nessuna intenzione di stravolgere questa Desmosedici che vola su ogni tipo di circuito. Le quattro vittorie consecutive di Pecco Bagnaia non sono certo un caso, anche se in classifica pensano gli errori della prima parte di Mondiale. “Il nostro focus è quello di girare di più facendo più velocità, siamo migliorati tanto in termini di velocità di percorrenza. Ma il nostro telaio è uguale dal 2020. C’è ancora lavoro da fare, siamo arrivati al limite di questo telaio, serve una evoluzione e le idee che ha Ducati sono molto buone. Oggi abbiamo visto una prima differenza e mi sono trovato bene, ma non è nulla di definitivo. Il focus principale è andato ad alcune parti di aerodinamica che ci hanno fatto fare un po’ la differenza“.