MotoGP, Pecco Bagnaia risorge: “Ero terrorizzato, è un grande sollievo”

Pecco Bagnaia va in vacanza con il sorriso dopo la vittoria di Assen, la terza in questa stagione 2022. Mette in archivio quanto accaduto al Sachsenring, con la caduta quasi inspiegabile al 4° giro, e in Catalunya, quando è stato atterrato alla partenza da Taka Nakagami. Due episodi che avevano spezzato i sogni di corsa iridata, ma ancora una volta la MotoGP dimostra che tutto può succedere e cambiare da un momento all’altro. “Essere sicuri di poter fare bene sempre aiuta tanto, ma ero terrorizzato di commettere errori. Penso di aver fatto un passo in avanti su questo, andare in vacanza dopo questa gara ci dà un grande sollievo“.

Un week-end perfetto di MotoGP

Stavolta la fortuna gioca a suo favore, con Fabio Quartararo autore del suo primo errore stagionale, uno zero che consente al pilota Ducati di portarsi a -66 dalla vetta della classifica. “Essere sicuri di poter fare sempre bene aiuta tanto, ma ero terrorizzato di commettere errori. Penso di aver fatto un passo in avanti su questo, andare in vacanza dopo questa gara ci dà un grande sollievo“.

La vittoria era nell’aria già prima di conquistare la pole position nelle qualifiche e firmare il nuovo record del circuito con una MotoGP. Pecco Bagnaia aveva un sorriso sornione già dal venerdì, ma scaramanticamente non ha mai parlati di vittoria. L’obiettivo era quello di finire la gara… “Sapevo che oggi, anche se volevo finire la gara, bisogna vincere o almeno recuperare dei punti. Poi è andata bene per altri fattori, Fabio non ha finito la gara. Oggi mi sono divertito tantissimo, è stato speciale, ho subito attaccato, chiuso la linea… è stato molto bello“.

La ripartenza di Bagnaia

I due zeri precedenti non hanno scalfito l’equilibrio psicologico di Bagnaia, la sua serenità, la capacità di essere padrone della Ducati Desmosedici GP. Merito dell’ambiente che lo circonda, della sorella Carola Bagnaia, una spalla solida all’interno del box, della fidanzata Domizia Castagnini, l’altra metà della sua vita privata. “Ho la fortuna di avere persone accanto che mi sanno aiutare sempre. Sapendo di essere veloce so che se lavoro nel modo giusto posso lottare per il podio o la vittoria. Al Sachsenring e a Barcellona abbiamo lavorato per essere veloci, poi un po’ la sfortuna un po’ un mio errore… non è andata bene. In questi casi è più facile ricominciare – sottolinea Pecco Bagnaia -. Sinceramente avevo il terrore di scivolare e fare un altro errore, però ho cercato di gestire nel modo migliore, anche quando ha iniziato a piovere. Non è stato facile… Domizia come tutti i miei familiari soffrono con me, quindi è una vittoria di tutti“.

Foto di Valter Magatti