MotoGP, Pecco Bagnaia: “Oliveira e KTM un’accoppiata da temere”

Pecco Bagnaia decisamente carico verso questa tappa ad Assen. Ricorda l'errore al via al Sachsenring e commenta l'ufficialità delle 8 Ducati nel 2022.

Ad Assen ha ottenuto la sua prima vittoria mondiale in Moto3, per poi realizzare quello che definisce “il miglior weekend in Moto2”. Francesco Bagnaia non nasconde la giusta carica ed energia in vista dell’appuntamento su una pista che gli piace davvero tanto. Dopo un GP al Sachsenring più difficile di quanto si aspettasse, vuole decisamente rifarsi su un tracciato che è nella sua personale top 3 per quanto riguarda le sue preferenze. Conscio di dover tenere d’occhio in particolare Yamaha e Suzuki, ma certo di poter fare bene. Oltre ad invitare a tenere d’occhio Miguel Oliveira e KTM, reduci da tre GP da veri protagonisti.

Di oggi poi la notizia che ci saranno ben otto Ducati in MotoGP, le ultime due per il team Aramco VR46. “Se l’hanno fatto è perché possono” ha sottolineato Bagnaia. “Sono contento, anche se al momento dello sviluppo arriveranno tante idee. Ma sono convinto che sapranno gestire la situazione.” Commenta anche la frase sibillina sull’ipotesi di vedere Valentino Rossi nel nuovo team. “Ero rimasto al fatto che voleva finire la sua carriera in Yamaha… Ma se deciderà di farlo è perché se lo sente. Certo col suo bagaglio di esperienza potrebbe aiutare, ma adesso non è facile da dire.”

Riguardo poi alla scorsa gara, “Marc Márquez era il mio riferimento. Ero l’unico veloce come lui mentre gli altri avevano rallentato. Forse era perché volevo recuperare…” Dopo un inizio non proprio memorabile, del quale si attribuisce tutta la colpa. “All’inizio ho spinto meno perché a volte mi era scappata la moto al posteriore. Volevo evitare errori, ma in questo modo non ho scaldato abbastanza le gomme, è stato un errore mio.” Obiettivo vittoria? “Io ci proverò come sempre, arrivo carico e speriamo in un meteo costante.” Su KTM, “Hanno fatto un passo avanti e Miguel è molto bello da vedere. È un’accoppiata vincente, da temere per il campionato.”

Foto: motogp.com