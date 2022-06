MotoGP, Pecco Bagnaia: “Nakagami ha chiuso il cervello”

Pecco Bagnaia lascia il Montmelò con tana amarezza e con un distacco dalle vetta della classifica MotoGP che lievita a 66 punti. Il podio era un obiettivo alla portata di mano, ma l’incidente causato da Taka Nakagami alla partenza gli è arrivato come un macigno sulle spalle provocando uno zero pesantissimo per la corsa al titolo mondiale. “Sono contento che stia bene, ma mi viene da dire che alla prima curva del primo giro non serve fare così. Soprattutto se parti 12° e hai guadagnato già posizioni. Purtroppo è un po’ solito a fare certe cose. Ma come ho sbagliato io alcun gare fa… succede anche questo“.

La manovra di Nakagami

Poteva essere un episodio dalle conseguenze drammatiche, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite. “Ha rischiato per se stesso, ma sembra chiaro che non abbia troppe scusanti, sono cose che in MotoGP non possono succedere. La prima curva sta nel buon senso dei piloti, se vedete dall’elicottero si vede che oggi Nakagami ha chiuso il cervello, non ha proprio pensato. Se non ci fossi stato io sarebbe finito in fondo nella ghiaia, non si sarebbe mai fermato. E’ stata una valutazione totalmente sbagliata“.

La sfida per il titolo MotoGP

La corsa al titolo MotoGP subisce un’altra brusca frenata dopo l’errore commesso a Le Mans. “Se ci fosse una regola che mi regalasse 20 punti perché oggi avrei potuto essere veloce li accetterei volentieri… Bisogna essere realisti, abbiamo fatto zero come a Le Mans. Ho fatto degli errori io, poi degli errori come squadra, ma a volte capitano anche queste cose qui e non puoi farci nulla. L’importante è essere consapevoli della propria velocità, avremmo potuto lottare con Fabio”. Il francese della Yamaha si riconferma un osso duro difficile da battere... “Sono contento di avere un rivale come Quartararo, tutti tirano in mezzo i magnifici 4 (Lorenzo, Pedrosa, Rossi e Stoner). La verità è che adesso Fabio è uno dei piloti più forti che ci siano mai stati ed è bello avere un avversario così“.

La caduta di Bastianini

In questa domenica di MotoGP da archiviare finisce a terra anche Enea Bastianini per un errore personale. “Enea ha già vinto tre gare e penso che nessuno gli chieda di vincere il titolo quest’anno. E’ andato oltre le aspettative, queste cose se le può ancora permettere perché deve fare ancora esperienza, se non lo fa adesso le fa più avanti – conclude Pecco Bagnaia -. S’impara dagli errori e lui sta sicuramente imparando in un buon momento in cui può permettersi di imparare“.