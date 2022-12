MotoGP, Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini: prima uscita con incidente

Domizia Castagnini, fidanzata del neo campione MotoGP Pecco Bagnaia, è un perno fisso all’interno del box Ducati. Le telecamere la inquadrano spesso al fianco di Carola Bagnaia, la sorella del pilota piemontese. Insieme sono le sue portafortuna, il supporto nei momenti difficili, una valvola di sfogo quando lo stress e la pressione incombono. Pecco e Domizia si conoscono da bambini, sono entrambi di Chivasso e da quasi sette anni sono fidanzati e ora convivono a Pesaro. In attesa di essere ufficialmente marito e moglie, dopo l’annuncio reso pubblico sui social alla vigilia di Natale.

Fidanzamento col botto

La loro relazione sembrava iniziata sotto una cattiva stella, quando nel 2016 hanno rimediato un piccolo incidente d’auto nel rientro a casa. “Siamo andati a cena in un ristorante di Torino“, ha raccontato Domizia Castagnini a La Stampa. “Ricordo che quella sera pioveva. Dopo cena, durante il viaggio di ritorno, Pecco voleva forse fare bella figura con me alla guida della macchina nuova. Per vantarsi ha pattinato un po’ sui sassolini e dopo aver perso il controllo siamo andati a colpire un palo. Ha solo storto la ruota e fortunatamente non ci siamo fatti male. Ho riso come una matta. Lui, invece, era mortificato. I miei genitori non hanno mai saputo di questa storia prima, altrimenti non mi avrebbero mai più lasciato uscire“.

Il primo titolo MotoGP

Pecco Bagnaia ha conquistato il titolo MotoGP a Valencia lo scorso 6 novembre. È il primo italiano dopo Valentino Rossi nel 2009, e il primo pilota Ducati dopo Casey Stoner nel 2007, a vincere il Mondiale. “È stato uno dei giorni più belli della nostra vita“. Al contrario i giorni che hanno preceduto l’ultima tappa a Cheste sono stati i più stressanti, “non riuscivamo a riposare bene. Ci svegliavamo continuamente dallo stress e sognavo la gara”. Alla domanda sui momenti più difficili della carriera di Pecco Bagnaia, Domizia ha ricordato gli anni in Pramac Racing nel 2019-2020. “Sono stati mesi complicati perché i risultati non arrivavano e lui non era tranquillo. Ma ci siamo sempre sostenuti a vicenda e forse quella è stata la chiave per superare quel momento“.

Tra gli hobby del campione di MotoGP c’è il collezionare sneakers e la cucina. Tanti gli scatti in cui lo vediamo con le mani in pasta, specialmente durante le feste natalizie… “Gli piace molto mettersi ai fornelli. Di solito cucina a casa, ma perché io arrivo sempre tardi dal lavoro. Ama la pasta. Di ritorno dalla Malesia ha preparato il sugo per le tagliatelle ed è stato uno dei migliori che ho assaggiato!“.

