MotoGP, Pecco Bagnaia: c’è un conto in sospeso con Barcellona

Francesco Bagnaia punta molto sul gran premio in Catalogna e su quello al Mugello per recuperare punti su Jorge Martin. C’è una distanza di 38 punti nella classifica generale e il campione in carica sa di dover reagire. Quest’anno lo spagnolo è più costante e più forte, inoltre ci sono anche altri avversari da non sottovalutare. Marc Marquez su tutti.

MotoGP Barcellona, Bagnaia a caccia di rivincita

Pecco ha collezionato due ritiri nelle ultime due gare lunghe disputate sul tracciato catalano, quindi spera di avere un esito molto diverso stavolta: “Vorrei riuscire ad arrivare almeno alla terza curva… L’anno scorso ero molto forte e sapevo di poter lottare con le Aprilia, avevo il potenziale per farcela e poi c’è stato l’incidente. Vediamo come va quest’anno, penso che la nuova moto ci possa aiutare. Sicuramente le Aprilia saranno le moto da battere“.

Se nel 2022 la caduta al via era stata dovuta a un errore di Takaaki Nakagami, nel 2023 è stato protagonista di un bruttissimo highside dopo una partenza fulminante. Un incidente pauroso, anche perché le sue gambe sono state centrate da Brad Binder e altri piloti hanno rischiato di colpirlo. Comunque, quanto successo allora non lo dovrebbe condizionare: “L’anno scorso ho vissuto una delle cadute più brutte della mia carriera, è stata inattesa ed è stato un grande colpo. Non è stato facile, però è una battaglia che ho già combattuto nel 2023. So perché sono caduto e sono sicuro che non ci saranno ripercussioni sul mio weekend“.

Anche se non è arrivato al traguardo, Bagnaia aveva mostrato di essere competitivo a Barcellona. Il passo mostrato nelle prove libere faceva presagire delle gare da protagonista. Nel 2023 ha corso solo la Sprint, arrivando secondo dietro all’Aprilia di Aleix Espargaro. Vedremo se quest’anno sarà in grado di prendersi una rivincita rispetto a quanto accaduto negli scorsi due anni.

Foto: Scuderia Ferrari