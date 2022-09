MotoGP, Pecco Bagnaia c’è: “Non abbiamo dato tutta la potenza”

La prima giornata di prove libere MotoGP a Motegi si chiude con le Ducati di Jack Miller e Pecco Bagnaia al comando, seguite dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Il pilota piemontese fissa il crono in 1’44″537, a 28 millesimi dal best lap dell’australiano, solo 21 millesimi davanti al leader del Mondiale. La sfida si preannuncia serrata, ma la pioggia potrebbe cambiare le carte in tavola a partire dal sabato. La top-10 odierna è una quasi garanzia per l’accesso diretto al Q2, ma gli occhi sono puntati al meteo.

Bagnaia subito al vertice nelle FP1

Il circuito giapponese si prospetta insidioso dopo un’assenza di tre anni della MotoGP. Gli ingegneri di Borgo Panigale hanno cominciato a lavorare quasi da zero, ma con massima attenzione ai consumi: “Stiamo lavorando già sui consumi, non abbiamo dato tutta la potenza perché non riusciremmo a lavorare per la gara – spiega Pecco Bagnaia al termine delle FP1 -. Probabilmente questo è l’unico turno asciutto, è fondamentale affrontarlo in versione rain e all’inizio è stata abbastanza dura. C’è stato un intoppo alla prima uscita (problema elettronico, ndr), ha iniziato a gocciolare, ma in ogni run siamo migliorati. Anche con la soft usata siamo riusciti a essere veloci. Riusciamo sempre a raddrizzare la situazione abbastanza in fretta“.

Venerdì di prove tecniche nel box Ducati

Nelle fasi iniziali del turno di libere Pecco Bagnaia ha accusato qualche problema sull’avantreno della sua Ducati GP22, ai box hanno reagito prontamente per aggiustare il set-up. “All’inizio ho girato con la soft davanti ed eravamo al limite, con la hard è andata decisamente meglio. Più che una questione di frenata era un problema di bilanciamento, perché questa è una pista dove il setting va un po’ arrangiato. Ci sono tantissime frenate ma devi portare dentro velocità ed è un po’ atipico, quindi abbiamo lavorato sul bilanciamento. Nelle fasi finali abbiamo fatto un decisivo step in curva e per l’equilibrio della moto – aggiunge Pecco Bagnaia -. Se non avessimo risolto sarebbe stato un bel problema, in una sessione sola se ti va male può essere più problematico“.

La sfida per il titolo piloti MotoGP

Tensione e sorrisi ai box Ducati, in ballo c’è il titolo piloti MotoGP, un passo falso in questa fase cruciale del campionato può costare caro. Paolo Ciabatti soddisfatto per il best lap di Miller e del 2° crono di Bagnaia: “Un bel modo di iniziare il weekend, su un circuito dove non correvamo dal 2019. La nostra moto è migliorata, Jack stava facendo un giro straordinario ma è stato rallentato da Tsuda. Non sappiamo se domani pioverà, quindi era importante essere davanti“. Inizia una lunga ed estenuante sfida tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. “Fabio è sicuramente un pilota velocissimo e lo ha dimostrato – ammette Davide Tardozzi -. Nonostante qui ci sia un bel rettilineo qui ha sempre fatto delle belle gare, l’anno scorso è arrivato 2° dietro a Marc Marquez. Siamo sicuri che per batterlo bisogna fare una gara straordinaria, ci aspettiamo che Pecco possa farla“.