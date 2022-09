MotoGP, Pecco Bagnaia batte i pugni: “Voglio sapere cosa è successo”

La pioggia del Giappone rallenta la scalata di Pecco Bagnaia che nel GP di Motegi scatterà dalla 12esima posizione in griglia di partenza. La pioggia caduta nel sabato ha messo in difficoltà il pilota piemontese, ma anche i suoi diretti avversari: Fabio Quartararo 9° al termine delle qualifiche MotoGP, Aleix Espargarò 6°, Enea Bastianini addirittura 15°. Pecco accusa un ritardo di oltre due secondi dal poleman Marc Marquez, è ultimo nel Q2, quasi inspiegabile alla luce degli ultimi risultati

Non riesce a spiegare la sua mancanza di velocità, il bagnato di Motegi sembra l’unico intoppo per il pilota del team Lenovo Ducati, in corsa per il titolo MotoGP 2022. “Non sono ancora riuscito a vedere la telemetria per scoprire cosa è successo, ma penso che qualcosa sia andato storto. L’anno scorso sono stato sempre competitivo sul bagnato, quest’anno soffro sempre. Nell’ultima gara che abbiamo fatto sul bagnato, in Indonesia, sono arrivato 15°, ho sempre problemi quando piove, non sono al meglio con la Ducati sul bagnato. Sono sicuro che sia successo qualcosa, non è possibile perdere due secondi… Questo risultato non è accettabile e voglio sapere cosa è successo“.

Il titolo MotoGP in bilico

Non è un turno di qualifiche completamente da cestinare, non sarà una gara da affrontare con il magone in gola. I diretti avversari per il Mondiale MotoGP non sono messi meglio e domenica sarà una gara sull’asciutto. Eppure questa mancanza di prestazione con gomme rain impensierisce Pecco Bagnaia e gli uomini Ducati, dal momento che in Thailandia, Australia e Malesia le piogge torrenziali potrebbero ribaltare gli equilibri in pista e, quindi, la corsa al titolo piloti. “Penso di essere stato sfortunato, ma non ho perso la determinazione a migliorare. Se dovesse piovere anche domani, cercherò di essere davanti perché so che il mio livello è più alto di questo“.

A cinque gare dalla fine della stagione non è concesso rilassarsi, bisognerà partire subito forte per restare incollato agli avversari diretti. “Nelle ultime gare sono sempre partito bene, quindi qui sarà importante sorpassare più piloti possibile nei primi giri e poi gestire le gomme, non ho altra scelta che attaccare”. Non esclude la possibilità di vincere se nelle prime fasi di gara riuscirà a liberarsi di diversi rivali. “Il mio obiettivo è vincere. La cosa più importante è continuare a tagliare punti, ma non voglio solo finire davanti a Fabio“. Infine Pecco Bagnaia ricorda: “A Portimao sono partito 22° e sono arrivato 8°, quindi posso farcela“.

Foto Michelin Motorsport