MotoGP, Pecco Bagnaia al bivio: “Decisione dopo Portimao”

Ducati si prepara all’ultimo test di Portimao prima di iniziare una nuova stagione MotoGP. Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini dovranno scegliere la carenatura da omologare prima del campionato 2023 e su altri piccoli dettagli. Stavolta il team di Borgo Panigale non sarà costretto ad una forsennata rimonta come avvenuto l’anno scorso, i tecnici hanno apportato piccole ma incisive modifiche al pacchetto della Desmosedici GP23.

Bagnaia al bivio aerodinamico

Pecco Bagnaia sarà il pilota da battere e potrà contare su una base di partenza molto solida. “Siamo ormai molto vicini alla prima gara della stagione e quindi questo test sarà cruciale“, ha detto il campione del mondo in carica prima di scendere in pista all’Algarve. “A Sepang siamo riusciti a fare un buon lavoro e portare la nuova moto allo stesso livello di quella dello scorso anno. Siamo molto vicini al 100% e sono sicuro che riusciremo a completare il nostro lavoro qui“.

Lavorare su un circuito differente servirà a confermare le buone sensazioni provate in Malesia sul nuovo prototipo. “Portimao è una pista molto diversa da Sepang e, ovviamente, lo sono anche le condizioni meteorologiche. Quindi sarà fondamentale provare nuovamente le diverse carene testate in Malesia, per avere più dati da analizzare prima di prendere una decisione definitiva“.

Bastianini all’assalto del trono MotoGP

Buona la collaborazione con il nuovo compagno di box Enea Bastianini, quasi identici i feedback rilasciati agli ingegneri Ducati dopo il test MotoGP in Malesia. Dopo le quattro vittorie del 2022, il pilota romagnolo si gioca un’opportuna irripetibile per ergersi sul trono mondiale. “Sono felice di tornare in pista questo fine settimana e tornare al lavoro per preparare la nuova stagione. Anche se a Sepang abbiamo completato buona parte del nostro programma, qui ci aspettano due giornate molto intense“.

Il weekend di Portimao sarà utile anche per cominciare a studiare il miglior setting in vista della prima gara, in programma dal 24 al 26 marzo in Portogallo. Per tutti i piloti è anche prevista una simulazione di Sprint race, assoluta novità di questo campionato 2023. Bastianini si è subito trovato a suo agio con la Ducati GP23: “Ha un po’ di potenza in più, è molto simile alla precedente ma con più potenziale“.

