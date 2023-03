MotoGP, Pecco Bagnaia al 100%: la pressione gomme è l’unico rischio

Pecco Bagnaia stampa 1’37″968 nell’ultima giornata di test preseason a Portimao, è il nuovo record del circuito (ufficioso) e offre una chiara prova di forza. Un segnale forte e chiaro ai rivali della classe MotoGP che per adesso sembrano seguire a distanza. La top-10 della classifica combinata è costellata di sette Ducati Desmosedici, uno strapotere che lascia ben sperare i tifosi italiani anche nella stagione 2023.

Test perfetto per Bagnaia

Un crono mostruoso quello di Pecco Bagnaia, unico a scendere sotto il muro dell’1’38” sui saliscendi del circuito portoghese. Sottrae il suo precedente record stabilito nel 2021 di ben 757 millesimi, tempo che gli aveva permesso di partire in pole position. Fra poco più di una settimana i piloti MotoGP ritorneranno all’Algarve, dal 24 al 26 marzo è in programma il primo round del Motomondiale, tutti hanno le idee ben chiare su chi sarà il pilota e il marchio da battere. La Desmosedici GP23 sembra essere cucita addosso al talento piemontese. “Mi piace come riesco a fare un po’ tutto quello che voglio, gomme nuove, usate… Sono molto soddisfatto di questi test, anche le due Sprint Race sono andate bene. Sono pronto“.

Ducati con i piedi per terra

Con una velocità del genere sul giro secco sembra non ci sia nulla che possa fermare Pecco Bagnaia. Le Sprint Race non dovrebbero rappresentare un problema, partire dalla prima fila sembra un gioco da ragazzi per il numero 1. Non è da lui montarsi la testa, anzi. Preferisce tenere i piedi ben saldi a terra nonostante l’evidente gap dagli inseguitori e compagni di marca. “Il fatto è che i test sono una cosa, il weekend di gara è un’altra. Quindi dobbiamo aspettare il Gran Premio. Ma certo, tutto il lavoro che abbiamo fatto ci ha portato ad un ottimo livello. Sono molto contento di tutto, sono contento della simulazione della gara sprint e del time attack“.

La nuova regola della MotoGP

Non solo cambia il format della MotoGP per il 2023, ma anche la pressione delle gomme anteriori sarà controllata più da vicino. Nelle gare successive chi scenderà al di sotto della pressione minima fissata dal regolamento verrà sanzionato. I test preseason sono serviti anche per controllare la pressione con i nuovi sensori. “È un po’ diverso e un po’ più rischioso. Se qualcuno guida davanti a te, diventa più pericoloso. In tal caso saremo preparati. Comunque, possiamo dire che siamo pronti al 100% per iniziare la stagione“. Pecco Bagnaia non vuole sentirsi il favorito. “Dopo un test non puoi dire chi è il favorito. Non sai quali gomme ha usato un pilota o su cosa è stato lavorato… Ad esempio Marc Marquez non ha fatto un time attack. Una cosa è certa: se la gara si svolgesse domani, saremmo pronti a lottare per la vittoria. Questo è chiaro“.

Foto: MotoGP.com