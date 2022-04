MotoGP, Pecco Bagnaia 8°: “Bisognava rischiare, spalla da controllare”

La gara di MotoGP a Portimao si chiude con un ottavo posto per Pecco Bagnaia e 8 punti che vanno ad aggiungersi alla classifica iridata, dove gravita in decima posizione a 31 punti (-38 dai leader Fabio Quartararo e Alex Rins). Il Mondiale resta aperto quando mancano ancora 16 GP alla fine, ma fra pochi giorni a Jerez saranno vietati errori e colpi di sfortuna. Una gara da dentro o fuori per la corsa al titolo mondiale, nella speranza di arrivare in condizioni fisiche ottimali.

Pecco Bagnaia soddisfatto ma non felice

La botta rimediata nelle qualifiche pesa sul fisico e sul morale. “Stamattina mi sono detto ‘Per essere contento devo finire in top-8′. E’ stata una gara molto lunga, ho avuto molto fastidio negli ultimi giri, non avevo più forza nel braccio, ma riuscivo a staccare forte, il passo era buono. Nei primi giri non me la sono sentita di rischiare più di tanto, era una gara importante da portare a termine e non sono stato troppo aggressivo. Essere arrivato 8° mi rende soddisfatto ma non felice – sottolinea il vicecampione MotoGP -, considerando quanto successo ieri e il forse della gara“.

La caduta nella Q1

Pecco Bagnaia non rimpiange di aver montato le gomme da asciutto durante la Q1, ma una macchia di bagnato sull’asfalto portoghese ha mandato alle ortiche l’azzardo a priori vincente. “Marini è partito un minuto dopo di me con le slick ed è entrato nella Q2 – sottolinea il pilota Ducati -. Con il senno di poi si ha sempre ragione, in quel momento bisognava rischiare, con le rain non sarei mai passato perché era tutto asciutto. E’ andata così, chi è passato aveva le slick, sono stato sfortunato ad aver preso una chiazza d’acqua, cerchiamo di pensare che alla fine la sfortuna non esiste“.

Corsa al titolo MotoGP

Tra pochi giorni il campionato MotoGP approderà a Jerez, ma prima l’alfiere torinese dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti dopo la caduta nelle qualifiche. “Sono contento che arrivi subito Jerez. Martedì farò una risonanza alla spalla, ieri non siamo riusciti a vedere i legamenti come sono messi, sembrerebbe che sia tutto ok. Anche se a livello visivo la spalla è diversa dall’altra (incassata di qualche centimetro all’interno, ndr), quindi è da controllare“. Dal prossimo week-end Pecco Bagnaia dovrà dare il via alla rimonta in classifica prima che sia troppo tardi.

