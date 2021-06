MotoGP, paura ad Assen: incidente di Marc Marquez alla 10

Marc Marquez riporta un incidente nelle FP2 MotoGP ad Assen. Evidentemente scosso, il pilota Honda non ha riportato conseguenze.

Paura per Marc Marquez nel corso della seconda sessione di prove libere MotoGP ad Assen. Il campione della Honda ha riportato un incidente in curva 10 sbattendo duramente contro l’asfalto. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica per l’otto volte campione del mondo. Ma tanta paura, perché è rotolato più volte su se stesso, sbattendo anche il braccio destro operato tre volte nel 2020.

Ancora una volta la RC213V si rivela una moto difficile da domare, non a caso a distanza di pochissimi minuti è scivolato anche Pol Espargarò. Entrambi gli alfieri HRC stanno sperimentando un telaio innovazione 2021 in queste FP2. La pioggia caduta a metà sessione ha costretto tutti i piloti a rientrare ai box in attesa di conoscere l’evoluzione del meteo. A pochi minuti dal termine delle prove libere MotoGP Marc Marquez resta fuori dai primi dieci. Dopo la vittoria al Sachsenring si attendeva un week-end difficile per lui e il pronostico si sta avverando.

Nel box Repsol Honda più che al risultati si guarda allo sviluppo tecnico del prototipo. Alberto Puig nelle settimane scorse ha fatto pressione sull’ambiente tecnico e ingegneristico. In Germania Marc Marquez ha omologato il secondo pacchetto aerodinamico, mentre i colleghi di marca hanno preferito attendere gli sviluppi. Oggi l’attenzione è focalizzata soprattutto sul telaio.