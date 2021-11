MotoGP, paura a Valencia: brutto incidente per Pol Espargarò

Nelle FP3 MotoGP a Valencia Pol Espargarò cade a gran velocità alla curva 13. Il pilota Honda trasportato in barella al Centro medico.

Brutto incidente per Pol Espargarò nel corso della terza sessione di prove libere MotoGP a Valencia. Il pilota della Repsol Honda è caduto a gran velocità in curva 13. Colpo molto forte all’emitorace destro, nella zona delle costole. Si procede con le classiche procedure Rx. L’alfiere di Granollers ha subito mosso gli arti dopo l’impatto con l’asfalto, ma è stato portato via in barella. All’esterno del Centro medico del circuito di Cheste si è formato un capanello di giornalisti, all’interno c’è il team manager Alberto Puig. Presente anche la moglie di Pol Espargarò, Carlota Bertran, al fianco dell’addetta stampa del team.

Nel venerdì di prove libere Pol aveva piazzato un buon crono che lo aveva proiettato al secondo posto nella combinata. Purtroppo la caduta di stamattina lo fa scivolare fuori dall’accesso diretto al Q2, ma in questo momento le priorità sono altre. Un brutto periodo per HRC reduce dal nuovo infortunio di Marc Marquez, costretto a restare fuori dalle piste per un periodo ancora indeterminato. Poco più di due settimane fa il pluricampione è caduta dalla sua moto enduro durante un allenamento nei pressi di Cervera.

Intanto arrivano aggiornamenti dal circuito di Cheste: Pol Espargarò viene trasportato in ospedale, sull’ambulanza anche la moglie. A breve Alberto Puig e il dottor Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, rilasceranno dichiarazioni. “Ha preso un colpo al costato e alla mano, lo portano a Valencia per verificare come sta“. Poche parole che lasciano trapelare un evidente nervosismo in casa Honda. “Attualmente ha una contusione al livello del torace destro e al polso destro. Non ha mai perso conoscenza, l’esame neurologico è normale. Abbiamo stabilizzato il paziente sul dolore e ora va in ospedale per una tac al torace“.

