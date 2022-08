MotoGP, Paolo Ciabatti ragioniere: a Pecco Bagnaia mancano 43 punti

Dopo le vittorie di Assen e Silverstone Pecco Bagnaia ha recuperato punti preziosi nel Mondiale MotoGP, portandosi al 3° posto in classifica con un gap di 49 punti dal leader Fabio Quartararo. Il Red Bull Ring potrebbe essere terreno fertile per la Ducati Desmosedici, che si è aggiudicata la vittoria in sei delle otto edizioni. Quest’anno il layout subisce una piccola modifica, con l’introduzione di una nuova chicane sul lungo rettilineo tra la curva 2 e la curva 3. Ma a Borgo Panigale non sono preoccupati, i tanti rettilinei possono giocare a favore degli uomini in rosso.

Titolo MotoGP nel mirino della Ducati

Pecco Bagnaia non può concedersi però altri errori, i quattro “zeri” collezionati nella prima parte di campionato sono un fardello che si trascinerà fino all’ultimo round a Valencia. Un’autentica prova di maturità per il pilota torinese della Ducati che può contare su una GP22 finalmente completa sotto ogni aspetto, competitiva su tutti i tracciati, senza nulla da invidiare alle concorrenti Yamaha e Aprilia. “Pecco ha dovuto maturare un po’ dopo i problemi della prima parte di stagione“, ha ammesso il d.s. Paolo Ciabatti a Speedweek.com.

Conti alla mano, sono tanti i punti evaporati a Losail, a Le Mans, in Catalunya, al Sachsenring. Almeno 43 punti finiti in mare… “Se avessimo sfruttato bene tutte le nostre possibilità, ora potremmo essere a soli sei punti dal leader Quartararo. Ma prima del GP di Silverstone erano 66. Nonostante tutto crediamo che sia possibile vincere il Mondiale con Pecco Bagnaia nel 2022. Fabio è un pilota eccezionale. Ma anche lui può sbagliare. Dobbiamo solo fare il nostro lavoro e vedere cosa succede“. Senza dimenticare la sorpresa del campionato MotoGP, l’Aprilia di Aleix Espargarò, distante appena 22 lunghezze dalla leadership. “Si parla molto di Fabio. Ma Aleix fa cose straordinarie. Sembra perfetto su questa moto“.

La ricetta vincente di Paolo Ciabatti

Il titolo iridato è un sogno difficile ma non impossibile per Ducati e Bagnaia, autore di un’autentica prova di forza a Silverstone. Nonostante non avesse il passo per fuggire è rimasto incollato al gruppo di testa nei primi dieci giri, prima di mettersi al comando e martellando fino alla bandiera a scacchi. Nella stagione MotoGP 2021 Pecco ha conquistato quattro vittorie nelle ultime sei gare, a Misano è caduto mentre era al comando, ci si attende un altro finale altrettanto strepitoso. “Non mi aspetto che Fabio commetta troppi errori perché è molto consistente – ha aggiunto Ciabatti -. E anche Aleix è estremamente consistente. Il nostro compito è chiaro: dobbiamo sempre salire sul podio e vincere il più spesso possibile. Se non funziona, dovremo cercare di finire 2° o 3°. Non possiamo permetterci altri zeri“.