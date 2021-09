MotoGP, ora è ufficiale: cancellato il Gran Premio d’Argentina 2021

Gran Premio d'Argentina ufficialmente cancellato dal calendario MotoGP. Il secondo evento a Misano si chiamerà GP dell'Emilia Romagna.

Non è una particolare sorpresa, ma ora è ufficiale: il Mondiale MotoGP non tornerà in Argentina in questa stagione 2021. La tappa in America Latina non aveva ancora una data ed appariva sempre più difficile la sua effettiva realizzazione, come infatti è accaduto. Reso noto poi il nome del secondo evento in programma a Misano: ritorna il Gran Premio dell’Emilia Romagna, denominazione introdotta per la prima volta l’anno scorso.

