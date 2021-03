MotoGP, occhio al futuro: ecco come sarà il nuovo circuito in Ungheria

L'Ungheria ritroverà il Mondiale MotoGP nel 2023, come recentemente annunciato. Ecco una prima occhiata virtuale al futuro aspetto del circuito.

Dal recente annuncio alle prime immagini. Ecco l’aspetto che assumerà il nuovo circuito che ospiterà il Gran Premio MotoGP d’Ungheria nel 2023. Lo scorso 4 marzo è arrivata la firma per la costruzione di una pista che accoglierà il Motomondiale in futuro. Il posto scelto è Hajdúnánás, nelle vicinanze di Debrecen, parte di quello che diventerà un complesso sportivo ben più ampio. Il nome del tracciato sarà Magyar Nemzetközi Motodrome.

Sopraelevate, dislivelli ciechi, tanta velocità… Questo è ciò che promette la futura pista da realizzare nelle vicinanze della seconda città più popolosa del paese. Si tratterebbe di un ritorno in Ungheria dopo le due edizioni svolte negli anni ’90, teatro però era stato l’Hungaroring (qui il nostro focus). Per avere un’immagine vera e propria dovremo attendere ancora un po’, ma nel frattempo ecco un giro virtuale tra le curve del nuovo circuito per il Mondiale MotoGP.

Foto: @DromoDesign