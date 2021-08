MotoGP, nuovo calendario: addio a Sepang, Misano raddoppia

Cambia ancora il calendario MotoGP 2021. Cancellato l'appuntamento a Sepang, ci sarà un doppio evento mondiale a Misano.

Era ormai nell’aria da tempo, ora arriva la conferma ufficiale. Il Gran Premio MotoGP della Malesia salterà anche quest’anno a causa della pandemia in corso. Ma c’è subito un’alternativa: il Misano World Circuit infatti ospiterà un doppio evento. Il secondo infatti avrà luogo nel fine settimana dal 22 al 24 ottobre, proprio quando doveva disputarsi la tappa a Sepang.

Non si contano più ormai le continue novità: la situazione mondiale attuale causata dal Covid-19 è ancora ben lontana dalla ‘normalità’. L’ultimo esempio è appunto questo appuntamento, cancellato a causa delle restrizioni di viaggio per contenere la diffusione della malattia. Si spera nel ritorno nel Mondiale MotoGP 2022, ma certamente è ancora tutto provvisorio. Al suo posto si inserisce di nuovo Misano: il primo round rimane confermato per il 17-19 settembre, a cui seguirà a fine ottobre la ‘replica’. Il nome dell’evento verrà annunciato in seguito.

Il calendario MotoGP aggiornato

Foto: FIM