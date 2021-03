Si apre ufficialmente la stagione 2021 anche per Michelin. "Miglioramenti in consistenza, grip e performance." Ecco tutte le scelte per i piloti MotoGP.

Nuova stagione MotoGP, nuovo intenso impegno anche per Michelin. A differenza dell’anno scorso a causa della pandemia, quest’anno si torna a competere in Qatar per il primo evento del campionato. Certo l’emergenza sanitaria non è ancora superata, ma c’è qualche idea più chiara in merito anche al lavoro da svolgere. Due Gran Premi da disputare a Losail, seguendo il motto della compagnia, “L’aderenza fatta per durare”.

Un tracciato situato vicino al deserto, in cui spesso si registra presenza di sabbia portata dal vento. Ne abbiamo avuto un esempio nei test ufficiali, culminati in una tempesta di sabbia che ha annullato l’ultimo giorno. Una superficie di conseguenza piuttosto abrasiva, ma bisogna anche considerare le temperature ben più basse dopo il tramonto, ovvero il periodo in cui si corre. Tre tipologie slick a disposizione: morbida (banda bianca), media (senza banda) e dura (banda gialla). Soft e hard anteriore dalla costruzione simmetrica, tutte le altre invece con una spalla destra più dura. Ogni pilota avrà a disposizione 6 morbide, 5 medie e quattro dure, sia per l’anteriore che per il posteriore. In caso di pioggia, ci saranno le gomme rain morbide (banda blu) e medie (senza banda), con le posteriori dalla struttura asimmetrica.

“Circostanze difficili ma, basandoci sull’esperienza del 2020, a Clermont-Ferrand sono riusciti a rivedere a fondo la gamma MotoGP.” Piero Taramasso parla con fierezza del lavoro svolto ‘dietro le quinte’ in vista del nuovo campionato. “Il nostro programma nei test ci ha visto raggiungere gli obiettivi di sviluppo ed i risultati sono molto incoraggianti. Siamo in grado di fornire ai piloti una gamma di gomme più efficiente e versatile, che faciliterà il loro lavoro di set-up. Siamo migliorati anche a livello di consistenza ‘indurendo’ le mescole, oltre a massimizzare il grip ed in generale la performance. Nei test le nostre gomme hanno svolto un ruolo importante nel raggiungimento di nuovi record: il giro veloce con Miller e la velocità massima mai raggiunta in MotoGP con Zarco.”

Foto: Michelin Motorsport