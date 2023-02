MotoGP, la nuova Aprilia convince Vinales: “Sono più veloce”

Il primo test pre-campionato del 2023 è stato sicuramente molto positivo per Maverick Vinales, che ha concluso con il terzo tempo assoluto a 167 millesimi dal leader Luca Marini. Buona la velocità sul giro secco e buono anche il ritmo mostrato a Sepang.

Ovviamente, è presto per i facili entusiasmi, dato che la Ducati in Malesia si è comunque confermata la moto migliore della griglia. Però, c’è un altro test a Portimao (11-12 marzo) prima dell’inizio del campionato MotoGP. Il team Aprilia cercherà di fare ulteriori passi avanti con una RS-GP che appare migliorata rispetto allo scorso anno, con delle nuove soluzioni aerodinamiche che vengono prese d’ispirazione dalla concorrenza.

MotoGP, test Sepang: Vinales contento della RS-GP

Vinales al termine della tre giorni di Sepang si è detto felice delle sensazioni avute in sella: “Sono soddisfatto del lavoro fatto da Aprilia – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché mi sento a mio agio con la moto. Con Manuel Cazeaux abbiamo lavorato bene, sono state provate tante cose. Magari non ci siamo concentrati troppo sul setup, però abbiamo testato tante cose di aerodinamica e altri pezzi nuovi. Siamo soddisfatti, ma sappiamo che dobbiamo migliorare e che c’è un po’ di margine“.

La nuova RS-GP ha raggiunto i 337,5 km/h sia con lui sia con Aleix Espargarò, è stata la moto con la velocità massima migliore in Malesia. Maverick è contento del motore: “Questo è molto positivo. La moto è un po’ più veloce. La cosa che mi piace di più è l’apertura del gas, che abbiamo migliorato in maniera significativa durante questo test. Va bene soprattutto quando la gomma è usata“.

Maverick cerca più stabilità

Vinales indica un aspetto nel quale la sua Aprilia va migliorata per permettergli di migliorare feeling e velocità: “Io guido in maniera più aggressiva rispetto agli altri piloti Aprilia, quindi per me la moto ancora si muove un po’ quando faccio i cambi di direzione e provo i time attack. È un’area da migliorare. Sono contento che stiamo andando forte, però possiamo progredire ancora“.

Ducati è apparsa ancora la numero 1, però il pilota spagnolo lascia la Malesia con il sorriso e tanta voglia di tornare a guidare a Portimao: “Loro fanno lavorare bene tutte le gomme – spiega – soprattutto la media posteriore. Dobbiamo capire. Comunque abbiamo svolto un buon lavoro, sono molto soddisfatto di quanto fatto da Aprilia. Mi sento molto più a mio agio sulla moto, viene tutto molto più naturale e ciò mi fa andare più veloce. Sono felice“.

Foto: Valter Magatti