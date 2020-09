MotoGP: Nakagami, 6° posto con ‘saluto’ per l’amico Tomizawa

Takaaki Nakagami miglior pilota Honda in un Gran Premio difficile. Momento commovente a fine gara, con l'alfiere LCR recatosi nel punto dell'incidente fatale di Tomizawa.

Takaaki Nakagami ha chiuso il Gran Premio MotoGP dell’Emilia Romagna con un sesto posto finale, miglior Honda al traguardo proprio davanti al compagno di marca Alex Márquez. Ma raggiunge anche un altro record curioso in questa stagione: è l’unico pilota ad aver chiuso sempre in top ten. Una partenza non memorabile, ma l’alfiere LCR Honda è riuscito a risalire ed a conquistare un piazzamento importante. A fine gara non manca un momento emozionante, con Nakagami sul punto della pista in cui Shoya Tomizawa ha perso la vita nel 2010. Un ‘saluto’ all’amico comparso in un tragico incidente su questa pista.