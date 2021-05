MotoGP Mugello: Gli orari del 29/05, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Chi saranno gli autori delle pole in MotoGP, Moto2 e Moto3? Non perdetevi nessun turno, diretta del GP d'Italia su Sky Sport, DAZN e TV8.

È iniziata l’attività al Mugello con le prime due sessioni di prove libere. Francesco Bagnaia svetta in MotoGP, Sam Lowes in evidenza in Moto2, Darryn Binder in testa in Moto3. Ma saranno gli stessi nomi che emergeranno anche sabato tra le colline toscane? Non perdetevi nemmeno un turno per saperlo. La diretta del Gran Premio d’Italia sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN. Discorso valido anche per TV8, che trasmetterà in diretta qualifiche e gare delle classi del Campionato del Mondo.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato tricolore.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Sabato 29 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 30 maggio

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

La programmazione TV8

Sabato 29 maggio

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 30 maggio

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

Foto: motogp.com