MotoGP Mugello: Di Giannantonio pole da sogno, duo VR46 in prima fila

È una giornata incredibile al Mugello, brillano i colori italiani nelle qualifiche MotoGP (con gocce di pioggia a tratti). Il primo protagonista è Fabio Di Giannantonio, esordiente ed autore di una pole position strepitosa. Segue un altro rookie, Marco Bezzecchi, che si prende un favoloso secondo posto, completa l’opera Luca Marini con la terza casella in griglia. Tre italiani su Ducati, pur di due diversi team italiani, frecce tricolori sull’autodromo toscano! Il resoconto di queste qualifiche, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: questione di scie

È arrivata la pioggia nelle FP4, continuando ancora anche se in forma leggera. La pista quindi è umida ed i piloti cominciano con le mescole rain. Ai box, Aleix Espargaró è attento osservatore nel lato di Viñales, pronto per qualche consiglio. Brad Binder però tenta il colpaccio, è il primo con le slick ed eccolo volare al comando! Cambia subito anche Oliveira, ma non bisogna attendere molto perché gli altri seguano l’esempio. Miller, Rins, Mir, Marc Márquez… Tutti rientrano per il cambio moto/gomme, è la mossa decisiva nell’accesa battaglia per i due posti utili per la Q2. Bisogna attendere la bandiera a scacchi per sapere i due nomi: Fabio Di Giannantonio piazza il miglior tempo, Marc Márquez è secondo. Miller (che ha dato la scia ai due) è invece il primo degli esclusi e non nasconde rabbia e delusione… Darryn Binder domani dovrà scontare una Long Lap Penalty per una caduta in regime di bandiere gialle nelle FP3.

Q2: dominio tricolore!

Tutti fuori con le slick per sfruttare al massimo il turno prima del ritorno della pioggia. Ma alla Luco ecco subito un incidente da paura per Marc Márquez! Un bruttissimo highside (pilota OK!) che disintegra la sua RC-V, con anche un principio d’incendio presto domato. Bandiera rossa immediata, bisogna sistemare la pista dopo il botto. Si riparte poi per il resto del turno: la pioggia non c’è, sono tutti fuori con le slick. Márquez invece torna al box senza completare il giro d’uscita (ripartirà solo a fine turno), mentre la lotta per la pole si infiamma. Attivi protagonisti anche gli esordienti Di Giannantonio e Bezzecchi, che volano presto al comando! Due minuti dalla fine ed arriva la zampata di un’altra rossa, quella di Johann Zarco, ma è l’inizio dell’assalto finale. La bandiera a scacchi decreta una top 3 incredibile: Fabio Di Giannantonio è in pole position, Marco Bezzecchi e Luca Marini completano la prima fila! Tripudio tutto italiano sul mitico Mugello.

Foto: Marco Lanfranchi