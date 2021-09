MotoGP, motore e holeshot: nuovi aggiornamenti per l’Aprilia RS-GP

Nel week-end MotoGP di Aragon Aprilia lavora su un aggiornamento del motore e sul sistema holeshot. Aleix Espargarò esalta il carattere familiare del team.

Podio a Silverstone, sesto posto in qualifica ad Aragon. La stagione MotoGP di Aleix Espargarò sta prendendo una bella piega e oggi in gara proverà a raccogliere un altro storico risultato. Non sarà facile contro le Ducati, Fabio Quartararo e Joan Mir, ma in casa Aprilia ha esordito una grossa novità. La RS-GP21 è dotata di un nuovo propulsore, sebbene non sia qualcosa di totalmente rinnovato. “Ci sono alcuni piccoli cambiamenti, va un po’ meglio in alcune aree“, spiega il pilota di Granollers. “Devo ancora migliorare in sesta marcia, vorrei un po’ più di potenza, ma questo motore è sicuramente una buona notizia. Accelera ancora meglio, sembra avere più potenza e va bene così. So che non ci sarà mai un’evoluzione da 50 CV“.

Il cantiere Aprilia continua a sfornare aggiornamenti e modifiche per il prototipo MotoGP. L’attenzione è ora puntata sul perfezionamento del sistema holeshot. “Funziona molto bene, stiamo solo lavorando per renderlo più facile da usare. A volte preferisco la versione manuale, altre volte la versione semiautomatica – sottolinea Aleix Espargarò -. In accelerazione permette alla moto di non scivolare troppo, ma è necessario fare pochi accorgimenti per utilizzarla sempre e sfruttarla al meglio. Per un pilota non è facile da gestire“.

Un altro ingrediente saliente della Casa di Noale è l’aria familiare che si respira ai box. Con l’arrivo di Maverick Vinales il team ha allestito un ambiente davvero unito che può portare a grandi risultati. “Alcuni piloti hanno solo bisogno di una buona moto, di tecnici eccellenti per andare forte. Altri hanno bisogno di sentirsi in un gruppo unito, in una famiglia. Io sono così e penso che lo sia anche Maverick. Tutti sono felici, amano i piloti. Lo hanno fatto con me, con Iannone, con Savadori. Penso che questo possa davvero aiutare Maverick“.

A Roma: benessere e piacere