UFFICIALE Posticipati i GP MotoGP e MotoE a Jerez

La MotoGP non inizierà il 2020 a Jerez, stesso discorso anche per la MotoE. Gran Premio di Spagna rimandato per l'emergenza coronavirus.

Il Mondiale MotoGP non comincerà nemmeno a Jerez, ora è ufficiale. Il Gran Premio di Spagna, in origine dal 1 al 3 maggio, non avrà luogo nelle date previste a causa dell’emergenza coronavirus. Apertura di stagione rimandata anche per la Coppa del Mondo MotoE, che avrebbe cominciato proprio sul tracciato andaluso.

Era nell’aria, mancava in effetti solo il comunicato ufficiale. La tappa spagnola della MotoGP viene solo rinviata, ma è impossibile al momento decidere una nuova data in cui possa avere luogo. Per la MotoE questo significa anche che la seconda sessione di test, in programma dall’8 al 10 aprile, viene per adesso cancellata.

Come detto, difficile decidere per una nuova data in cui possa avere luogo il primo appuntamento stagionale nella penisola iberica. Un nuovo calendario rivisto verrà pubblicato quando prima, ma c’è da aspettarsi nuovi cambiamenti: anche Le Mans ed il Mugello rimangono a rischio.