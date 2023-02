MotoGP 2023, le ultime novità: i nomi dei nuovi Direttori di Gara

Le novità per la stagione MotoGP 2023 toccano anche la Direzione Gara. Ci sono infatti alcuni cambiamenti, assieme a conferme, per quanto riguarda la struttura. Meglio detto, ci sono aggiornamenti per quanto riguarda i direttori di gara per le categorie del Motomondiale e per i campionati minori. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Iniziamo da Mike Webb, da lungo tempo Direttore di Gara del Motomondiale. L’ex pilota neozelandese occuperà questo ruolo solo in MotoGP, sia per le corse della domenica che per le nuove Gare Sprint del sabato pomeriggio. Passiamo alle altre categorie, con il nuovo ruolo ricoperto da Graham Webber, già Direttore di Gara in MotoE e fino all’anno scorso vice di Webb.

Da questo 2023 infatti è lui il Direttore di Gara per Moto2 e Moto3, oltre a mantenere il suo ruolo nel Mondiale elettrico. L’ultimo cambio è la promozione di George Massaro, da vice a Direttore di Gara per gli eventi Rookies Cup e Talent Cup in concomitanza col Motomondiale. Ecco quindi le ultime grandi novità a partire da questo 2023.

La squadra MotoGP al completo

Foto: motogp.com